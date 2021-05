Canco Rodríguez, el inolvidable 'Barajas' en 'Aída', se prepara para su mejor papel, el de padre

MADRID, 26 (CHANCE)

Canco Rodríguez se convirtió en uno de los actores más populares y queridos de nuestro país con su interpretación del entrañable (a la par que tronchante y desquiciante) personaje de 'El Barajas', mejor amigo de 'El Luisma' - inolvidable personaje de Paco León - en la serie 'Aída'. Desde entonces no ha dejado de trabajar pero, sin duda, está a punto de estrenar su papel más importante, el de padre.

El actor desvelaba hace tres meses, con una preciosa fotografía en la que su pareja presumía de una incipiente barriguita, que Marta Nogal y él se convertirían en papás primerizos tras casi 14 años de relación. "Bebé a bordo. No puedo calcular la de meses, días y horas que hemos compartido papel y lápiz pensando y escribiendo distintos espectáculos. Proyectos individuales, donde el uno acompaña al otro y el otro acompaña al uno. Pero sin duda esta es nuestra primera creación conjunta y no podemos estar más ilusionados. Ahora toca estudiar a ver que significa colecho, muselina, blw, meconio y otras cien mil palabras que me tienen así. ¡¡Estamos muy felices!!", anunciaba pletórico Canco a través de sus redes sociales el pasado mes de marzo.

Y ahora, por primera vez habla de su futura paternidad en la presentación del Festival de Cine de Málaga, donde presentará su nueva película, 'Operación Camarón', aunque sin duda su estreno "más importante" será su primer hijo: "Es para el final del verano, es como la traca final. Estoy muy feliz, estamos muy felices, con muchas ganas y expectantes porque bueno nunca hemos sido padres ni madres".

"Es mi estreno con más todo. Hay días que estoy motivadísimo, días que tengo pánico, días que... bueno como cualquier padre primerizo", confiesa, admitiendo que "escucho consejos de todos" y que ha estado practicando cómo cambiar pañales "con peluches. No quiero que me pille el toro. nos reímos mucho en casa con la experiencia y tenemos unas ganas locas".

Canco desvela que Marta está llevando el embarazo "muy bien. Está a punto, a dos meses de dar a luz, es para julio y ha ido hoy a trabajar" y asegura que, por el momento, no tienen la habitación del bebé preparada: "Todavía no porque queremos que duerma en nuestra habitación. Tenemos una habitación que será para el nene que ahora mismo es nuestro vestidor, pero hasta que el nene no crezca me da mucha pena verle entrar en mis armarios". "Mi chica me ha dicho tu no sabes lo que te va a robar el hijo... Ya me ha robado una cómoda de ropa entera. Porque esta no es tu casa es la casa de tu bebé", confiesa tirando de sentido del humor.

A pesar de que el bebé, que será un niño, nacerá en apenas dos meses, la pareja todavía no ha desvelado el nombre que han elegido para el pequeño. "Aún no lo estamos diciendo porque lo hemos decidido hace poco, todavía se lo estamos diciendo a familiares", señala, adelantando que "empezamos siendo muy tradicionales, a mí me encantaba el nombre muy muy tradicional español y en las eliminatorias finales cayó y es original".