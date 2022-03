Candela Peña alza la voz para pedir un papel en el cine: "Desde 2020 no oigo la palabra 'acción' y estamos en 2022"

MADRID, 15 (CHANCE)

Galardonada con el Premio Unión de Actores y Actrices a Mejor Actriz de Televisión por su papel en 'Hierro', Candela Peña ha aprovechado esta cita tan especial del cine español para alza la voz y, con la sinceridad que siempre le ha caracterizado, pedir trabajo en el mundo del cine, una reivindicación que ha marcado su carrera en los últimos años.

"Cuanto paro en esta sala. Yo como actriz estamos en el año 2022, no oigo 'acción' desde el 2020. Yo gracias a Dios, a Broncano, a Jorge Ponce ya os cuento siempre que tengo un poco para comprar en el súper" ha confesado, cansada de que no se den oportunidades a las artistas de su edad. Eso sí, Candela confiesa que prefiere tomárselo con humor porque "para dos minutos que tengo no me voy a poner a llorar aquí marica". "Quejarse no vale para nada", se lamenta.

Pese al nuevo premio que ha conseguido a Mejor Actriz de Televisión, la ganadora de 3 Goyas asegura que "los premios no valen para nada" y, amargamente, señala que "aunque llevo desde los 18 años aquí y tengo más años que María Martirio, no me entero de cómo va esto". "Las mujeres a partir de los 40 somos un rollo patatero o vete tú a saber", añade, revelando que no encuentra productor para su serie y no entiende por qué.

Más tranquila tras la detención de la persona que la acosó durante varios meses a través de redes sociales enviándole anónimos y amenazas contra ella y contra su hijo. Candela explica que "de ese tema no puedo hablar" al estar en manos de la justicia y huye de los que apuntan a que ha dado una gran lección demostrando que las redes sociales son un arma de doble filo: "Paso palabra, no sabría ni qué decirte".

Además, la actriz nos ha hablado de la doble nominación a los Oscar de Penélope Cruz y Javier Bardem y de la recuperación de Antonio Resines con el que, confiesa, le encantaría trabajar aunque no en su serie: "No quiero sonar grosera, pero ya tengo el casting hecho". ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!