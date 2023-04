Candidata de Podemos en Asturias dice que seguirá encerrada en la sede hasta que la dirección ratifique su candidatura

Cree que con voluntad política se puede arreglar y pide acabar con las sanciones "injustificadas"

GIJÓN, 21 (EUROPA PRESS)

La candidata de Podemos Asturias a la Presidencia del Principado, Covadonga Tomé, ha apelado a la dirección a restablecer el diálogo y la negociación y llegar a acuerdos, pero siempre respetando una candidatura que obtuvo el apoyo de más del 60 por ciento de los militantes.

Así lo ha hecho, durante una rueda de prensa en la sede de Podemos Xixón, en la que este pasado jueves Tomé, y otros miembros de la candidatura y militantes, iniciaron un encierro tras abandonar la Dirección regional del partido la reunión sin llegar a un acuerdo, a 72 horas de la fecha tope para inscribir la lista electoral (23.59 horas del próximo lunes).

A este respecto, Tomé ha advertido de que los plazos son "cortos" y de que los asturianos están esperando a que el conflicto interno se solucione y se pongan a trabajar en la campaña electoral.

Por este motivo, ha asegurado que el encierro continúa hasta que tengan la garantía de que la lista que se inscribe es la votada por los militantes, es decir, que incluye a Jorge Fernández en el número cuatro y no a Ana Taboada como pretende la Dirección del partido. Al tiempo, ha exigido que cese la política de sanciones "injustificadas" y expulsiones.

Sobre esto último, ha recalcado que ella misma tiene abierto un expediente para propuesta de sanción. Ha recalcado, asimismo, que en los últimos meses ya ha habido 14 personas sancionadas.

Respecto a la propuesta de sanción a Jorge Fernández, ha indicado que no le inhabilita para poder presentarse a las próximas elecciones autonómicas, como tampoco está inhabilitado para ello ninguno de la lista, según ella.

Una sanción que se debe a opinar diferente y discrepar en un órgano de partido, pero que, a su juicio, se podría retirar, al igual que espera que se quite su informe de propuesta de sanción.

"En Asturias nunca hemos tenido miedo a pelear por las cuestiones que consideramos justas", ha dejado claro Tomé, quien ha insistido en que cuentan con el respaldo de más del 60 por ciento de los militantes. Esta no ha visto "razonable" que la Dirección regional abandonara la reunión sin ningún acuerdo.

Ha pedido, asimismo, la mediación de la Dirección nacional de Podemos, sin que haya habido respuesta por el momento, como tampoco han sabido nada de la Dirección regional desde el inicio del encierro.

Ha apuntado, sobre la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria de Podemos, Ione Belarra, que es una mujer "valiente y luchadora" a la que han pedido diálogo y recuperar la negociación interna. Ha incidido en que esta tiene que entender lo que es luchar por cuestiones que son "justas". Respecto a unas declaraciones en las que Belarra dice apoyar la candidatura asturiana, Tomé ha destacado que es una ""excelente noticia".

Para Tomé, el problema es la falta de respeto a lo que se decidió en las primarias y querer quitar a Fernández para poner a Taboada, que iba más atrás en la lista.

Y aunque ha señalado que no puede predecir lo que va a hacer la Dirección del partido, ha mostrado su deseo a que no pase lo mismo que ocurrió con la candidatura de Langreo.

Sobre si seguirá encabezando la candidatura si no va Fernández, ha apuntado que tiene que reflexionar y ha insistido en que no sería "ni explicable ni razonable", que no fuera. En todo caso, se ha mostrado optimista en pensar que la candidatura que finalmente concurra a las elecciones será que ganó las primarias.

Preguntada por la posible afectación a las elecciones, Tomé ha dicho entender que es posible que estas discusiones internas de alguna forma incrementen el "hastío" de la gente la desafección, y pueda perjudicarles electoralmente.

Sin embargo, ha remarcado que si son capaces de cerrar esta herida, trabajar en campaña y saber trasladar una manera distinta de llegar a hacer política en diferentes ámbitos, "a lo mejor remontamos este bache". Tomé ha defendido que la candidatura que ella encabeza, "si algo está demostrando, es firmeza". Algo que ha visto como positivo y que puede beneficiar al electorado.

"Creo que con voluntad política esto se puede arreglar", ha insistido, al tiempo que ha opinado que "en ningún caso" puede pasar que Taboada pase a ser cabeza de lista.

Tomé ha sostenido que no hay ganadores ni perdedores, sino una candidatura respaldada por más del 60 por ciento de los militantes. "Se trata de defender lo que en justicia se votó en primarias", ha reivindicado.

"PERMANENTE INVISIBILIZACIÓN"

La cabeza de lista de Podemos Asturies ha estado arropada durante la rueda de prensa por varios miembros de la candidatura, entre ellos la número 3, Laura Tuero, y el número 4, Jorge Fernández.

Este último ha indicado quien ha lamentado que desde hace seis meses se ha vivido una campaña de "permanente invisibilización" a los miembros de la candidatura, tanto redes sociales del partido o actos de este. "El único delito que hemos cometido las personas que estamos aquí es ganar unas primarias", ha recalcado.

"Hemos visto cosas que nos avergüenzan", ha señalado, a lo que ha puesto de ejemplo cómo Rafa Palacios se "cargó" la candidatura de confluencia de Langreo y como se ha apartado a compañeros. "Lo mismo quieren repetir conmigo", ha sostenido.

Sobre su propuesta se sanción, ha explicado que el motivo es discrepar en órganos internos del partido. Se ha preguntado, a este respecto, que si en los órganos del partido no pueden hacer crítica, que clase de cultura política están haciendo.

Tuero, por su lado, se ha mostrado convencida de que Belarra va a saber dialogar. "Es un conflicto político y solo desde el diálogo se va a poder resolver", ha considerado, antes reclamar que se respete la lista más votada. "Todos somos juntos muchísimo más fuertes", ha remarcado.