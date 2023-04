Candidata Podemos Asturias pide a Belarra que respete las primarias con igual "vehemencia" que se las exige a Sumar

Inicia la recogida de 1.500 firmas para una Asamblea Ciudadana que impulse la candidatura e impugne "la dirección interina"

OVIEDO, 4 (EUROPA PRESS)

La candidata a la Presidencia del Principado por Podemos Asturies, Covadonga Tomé, ha pedido este martes a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que respete las primarias en Podemos Asturies con igual "vehemencia" que las exige para ir con Sumar, tras recibir el apoyo de decenas de militantes ante la sede de la formación en Oviedo por el preinforme de expediente que le ha abierto el Comité de Seguridad y Salud Laboral de Podemos.

En declaraciones a los medios, Tomé ha apuntado que se está repitiendo con ella "un patrón" de expedientes para "quitar de en medio a la competencia de la candidatura oficial" que perdió las primarias para conformar las listas a las elecciones autonómicas en Asturias.

Así, se ha referido a otros compañeros asturianos con expedientes en curso como Rubén Rosón, Xune Elipe y Daniel Ripa, o la cántabra Rosana Alonso en los comicios autonómicos de 2019. Podemos basaba la inhabilitación de su candidatura en que no cumplía el requisito de no contar con informes desfavorables en materia de seguridad y salud laboral. En noviembre de 2019 la Audiencia Provincial confirmó la anulación de la exclusión de Rosana Alonso de las primarias de Podemos para el 26-M.

Tomé confía en que se solucione la situación interna de la formación morada para poder llegar a mayo "pacificados" como candidatura para que el partido ofrezca su respaldo en la campaña. Junto a ella, entre otros, han estado presentes los diputados Nuria Rodríguez y Daniel Ripa; el número dos de la candidatura Xune Elipe; o los exparlamentarios Enrique Suárez y Andrés Ron.

Dice desconocer los plazos de resolución del expediente o qué pasos pueda seguir la organización después. El calendario electoral fija a los partidos el plazo para presentación de las candidaturas desde el día 18 hasta antes de la medianoche del domingo 23 de abril.

El preinforme atiende una denuncia planteada por Olaya Suárez y Alba González. Esta última perdió las primarias para encabezar la candidatura contra Tomé y dimitió como secretaria de Organización de Podemos Asturies.

Dicho documento, facilitado por el equipo de Tomé, señala como hechos "constatados" que hay "un claro patrón de agresividad que excede la confrontación política" y que "la acción intimidatoria y de desgaste es dirigida y planificada".

Asimismo, se apunta a imágenes que sitúan a Covadonga Tomé junto a otras personas participando "en los escraches que sufrieron" en los juzgados de lo Social de Oviedo Alba González y un técnico del partido; a la vez que se indica que varios miembros de la dirección han recibido "mensajes tanto vía mail como en mensajería instantánea de este grupo, insultando, despreciando y negando su puesto, todo ello generando un menoscabo de sus funciones orgánicas" y se afirma que "ha existido y sigue existiendo una campaña de desprestigio y desgaste mediante la difusión de bulos, información sesgada y filtraciones".

Covadonga Tomé presentó este lunes las alegaciones en las que remarca que ella nunca ha sido trabajadora de Podemos y que los hechos genéricos que se le imputan son ajenos al ámbito laboral, al tiempo que señala que no participó en ningún 'escrache' sino que fue a dar su apoyo a compañeras a una sede judicial.

FIRMAS PARA UNA ASAMBLEA

Tomé y su equipo han iniciado una campaña de recogida de firmas y esperan alcanzar las 1.500 necesarias --el 25% del censo-- para celebrar una Asamblea Ciudadana que impulse la candidatura e impunge "la dirección interina".

Así, ante la ausencia por baja de Sofía Castañón, critican la actuación del coordinador interino Rafael Palacios y la portavoz del partido morado Ana Taboada y exigen a la dirección nacional que corrija el rumbo de la formación.

"Soy optimista y que creo que este atropello democrático vamos a pararlo porque somos más. No sé en qué lugar quedaría la dirección de Podemos Asturias o la dirección estatal de Podemos si de verdad se hace oídos sordos a las voces de la militancia y me están pidiendo que se paren estos procesos y que se revierta esta situación. ¿Hasta ahora cuál es la respuesta de Ione Belarra? En este momento la respuesta de Ione Belarra es ninguna", ha dicho Tomé.

EL APOYO DE TOMÉ A YOLANDA DÍAZ

Covadonga Tomé también ha reiterado este martes su apoyo al proyecto de confluencias Sumar, liderado por Yolanda Díaz, en el que cree que junto a otras formaciones también debe participar Podemos.

"Le mandé cariño y apoyo y ella me respondió agradeciéndomelo", comentó respecto al mensaje en Twitter que le envió Tomé a Díaz, tras optar por no acudir a la presentación del proyecto por "lealtad" a Podemos, que había decidido no participar en el acto.

"La lealtad y la discrepancia pueden ir de la mano; lo hacen muchas veces. Si no fuera así, ninguna relación humana tendría posibilidades. Yo, por lealtad al partido que represento y con el que me pretendo presentar a las autonómicas, por lealtad a ese partido, no estuve en Magariños. Sí, mandé un mensaje en Twitter de apoyo, de cariño", resaltó.