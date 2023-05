La candidata de Podemos en Madrid adelanta que Pablo Iglesias puede intervenir en algún acto de su campaña

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La candidata de Podemos, IU y Alianza Verde a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, basará su campaña electoral con muchos actos en la calle, acompañada en algunos casos con ministras de Unidas Podemos, y con una posible aparición mitinera del exlíder de su partido, Pablo Iglesias.

En un encuentro con periodistas, Jacinto ha contado que se sintió "muy a gusto" en el reciente acto celebrado en Alcorcón con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que también les acompañará el día 15 en la Pradera de San Isidro, aunque no se sabe aún el formato. Sabe que el apoyo o no de la líder de 'Sumar' será tema de interés periodístico durante toda la campaña, aunque ha recordado que ella "no está en la interna" del partido ni el tema de 'Sumar'.

De momento, Podemos ya ha programado algunos de los actos públicos de los próximos días. Así, la pegada de carteles e inicio de la campaña electoral madrileña comenzará a las 19 horas de hoy jueves en Orcasitas, una zona que la candidata conoce muy bien y que es "simbólica" para el partido que en cuanto a participación ciudadana y movimientos asociativos por el derecho a la vivienda. De hecho, en este distrito, el de Usera, comenzó ella en el 15M y posteriormente en la PAH.

Jacinto estará allí junto a la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra; y el candidato a la Alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor. También acudirán los 'números dos' de las candidaturas a la Asamblea y al Ayuntamiento de Madrid, Carolina Cordero y Yolanda Rodríguez, respectivamente, además del responsable de Organización de Izquierda Unida Federal, Ismael González.

ACTOS DE CAMPAÑA

Mañana viernes por la tarde celebrarán un mitin en Parla, una ciudad en la que gobiernan con el PSOE; y el sábado 13 montarán un acto "muy importante" seguramente en la plaza de Pedro Zerolo de Madrid en el que estarán presentes Ione Belarra; la ministra de Igualdad, Irene Montero; la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez; y el líder del Partido Comunista de España, Enrique Santiago.

El día 14 por la mañana Podemos organizará un mitin en Leganés, donde el alcalde socialista gobierna con Cs; y, al día siguiente, San Isidro, Alejandra Jacinto se vestirá de chulapa y acudirá a la caseta de su partido en la Pradera.

El martes 16 la candidata y su equipo se centrará en el Debate electoral de Telemadrid, el único en el que participa la presidenta regional y candidata a la reelección por el PP, Isabel Díaz Ayuso. Jacinto asegura que "ha ido cogiendo músculo" en debates de todo tipo durante la precampaña, especialmente el celebrado el martes en Cuatro y que irá a todos los que pueda, entre ellos el de TVE el día 24.

El día 17 la aspirante regional de Podemos acudirá a la manifestación de los afectados por los graves daños a su vivienda provocados por la línea 7 de Metro en San Fernando de Henares. Días siguientes recorrerá ciudades del Corredor del Henares, como Rivas y Torrejón de Ardoz, y del sur de la región, donde tienen "buenas expectativas" de continuar los gobiernos locales progresistas, como en Getafe y Alcorcón. Pero también en Madrid capital. En alguno de ellos habrá algún acto central, aún por concreta, en el que puede que intervenga el antiguo secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.