Candidata PP alcaldía Zaragoza pide a VOX que se abstenga en su investidura y apoyo externo durante el mandato

La candidata del PP a la Alcaldía de Zaragoza, Natalia Chueca, ha pedido a los cuatro concejales de VOX que se abstengan en la votación para ser investida alcaldesa y que mantenga el apoyo externo sin entrar en el Gobierno municipal durante este próximo mandato.

Chueca ha manifestado: "Pediré la abstención a todos los grupos municipales porque seria un gesto de buena voluntad el que se puedan abstener o, al menos VOX, aun sabiendo que si no hacen seré investida con 15 concejales porque soy la lista más votada".

"Dado que vamos a llegar al mismo resultado --ha observado-- hay dos formas de hacerlo y está en mi ánimo gobernar para todos y por eso quiero escuchar a todos los grupos".

Para conocer la opinión del resto de grupos, Chueca ha concertado una reunión con VOX para este miércoles y el jueves con el grupo municipal del PSOE y el de ZeC: "Mi intención, como dije en campaña, es tener un gobierno en solitario como las urnas me permiten y avalan con el resultado logrado". De este forma ha hecho valer los 15 concejales del PP de los 31 que conforman la corporación municipal, entre los que están los 10 del PSOE, los 4 de VOX y los 2 de ZeC.

"Espero y pediré a los grupos responsabilidad y colaboración para que sean cuatro años de Gobierno de construcción para la ciudad y poder llegar a acuerdos y colaborar 'a priori' con todos los grupos".

Ante la petición de VOX de entrar en el Gobierno ha reconocido que lo ha oído, pero ha recordado que este mandato el PP y Ciudadanos han gobernado en coalición con 14 concejales y con el apoyo externo de los 2 concejales de VOX. Ahora el PP cuenta con 15 concejales y solo se necesita el apoyo de un concejal para alcanzar la mayoría absoluta.

"RESPONSABILIDAD"

"Le pido a VOX la misma responsabilidad de años anteriores cuando los resultados me avalan más y su apoyo necesario es la mitad del que me daba anteriormente". Tras este razonamiento, Chueca le ha vuelto a pedir responsabilidad y se ha mostrado convencida de que seguro que llegan a acuerdos para las ordenanzas, presupuestos y proyectos estratégicos para la ciudad. "No veo que con un mejor resultado tenga que cambiar esa situación", ha remachado.

Sobre los motivos por lo que no quiere incorporar a VOX en un Gobierno de coalición que le proporcionaría mayor estabilidad al sumar la mayoría absoluta, Chueca se ha remitido a la fórmula seguida este mandato del apoyo externo de VOX.

"Creo que hemos gobernado muy bien con 14 concejales y el apoyo externo de VOX y creo que con 15 concejales el apoyo que me dan y respaldan los zaragozanos es mayor, por lo que no hay motivo para cambiarlo. Ha funcionado bien los años anteriores y ahora tengo, además, un voto más".

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha comentado que este miércoles se reunirá con VOX, ya que primero "hay que trabajar y sentarse a hablar porque hablando se entiende la gente".

"Hemos gobernado cuatro años con su apoyo. VOX ha demostrado responsabilidad y no creo que, de repente, ahora quiera hacer un bloque con la izquierda para bloquear la ciudad".

A su parecer, el apoyo de los ciudadanos al proyecto del PP en Zaragoza ha sido "casi, casi rozando la mayoría absoluta" y la voz de la ciudadanía es un "apoyo unánime" al proyecto del PP. Ante el rechazo de VOX a ciertas iniciativas del PP, como el Festival de la Luz, ha precisado que son proyectos "planteados en campaña y no me los he guardado". Por ello, ha incidido en que hay que respetar la voz de los zaragozanos y, a partir de ahí hacerlo de la mejor forma posible.

Chueca no ha querido avanzar cómo será el próximo Gobierno municipal hasta que no sea investida alcaldesa de Zaragoza y a partir del 17 de junio, lo dará a conocer, "pero no hay que adelantarlo porque hay muchas variables que despejar todavía".