Candidata PP ve una "falta de respeto" que Sánchez viaje en avión a Extremadura para decir que cumplirá con el tren

CASTUERA (BADAJOZ), 24 (EUROPA PRESS)

La candidata de PP a la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha señalado que Pedro Sánchez señalara "sin sonrojarse y con mucha cara dura" en un mitin en Badajoz este martes que cumplirá con la demanda de los extremeños sobre el ferrocarril.

Unas palabras que considera una "falta de respeto" y un "insulto a la inteligencia" de los extremeños que el presidente del Gobierno se desplazara en avión hasta Badajoz para participar en un acto de campaña, en lugar de "haber venido en tren y arriesgar como arriesgan los extremeños" cada vez que lo utilizan "y no saben si el tren va a salir ardiendo, si se va a quedar parado en mitad de la nada o si con suerte les va a recoger un autobús".

"Ya está bien de que nos falten al respeto", ha afirmado Guardiola, y de que haya un presidente regional "que lo consienta y que esté callado".

Por el contrario, en Cáceres se pudo ver, a juicio de Guardiola, un "futuro presidente del Gobierno", en alusión al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "sí que se comprometió" con la región al señalar que cuando llegue a la Moncloa su ministro de fomento estará en Extremadura "cada tres meses dando cuenta tanto de los hitos que tenga pendiente el gobierno con Extremadura en materia ferroviaria como del cumplimiento de los plazos".

Guardiola se ha referido a esta cuestión en Castuera, donde ha hecho parada este miércoles con su campaña electoral, donde se ha referido al "problema importante" de despoblación que tiene Extremadura, una de los dos regiones que pierden población en Extremadura.

Una "emergencia demográfica" que requiere "políticas transversales que impulsen la natalidad", que estimulen la economía y con inversiones en infraestructuras.

"Necesitamos niños, es urgente que nazcan niños", ha dicho Guardiola, quien se ha referido a su propuesta de poner en marcha un plan regional de natalidad con incentivos fiscales, y con medidas para la conciliación, así como ayudas a las familias numerosas.

También se ha referido a un plan de lucha contra la exclusión financiera porque "los pueblos necesitan los servicios esenciales y no es de recibo que los vecinos tengan que hacer más de 30 kilómetros para poder hacer cualquier operación bancaria", ha dicho.

Asimismo, exigirá "la deuda que tiene este país con Extremadura en materia de infraestructura", y no consentirá el nuevo mapa concesional que tiene el gobierno "guardado en un cajón" porque es periodo electoral, pero que "sacarán después de las elecciones" y que lo que pretenden es "eliminar el servicio de autobús en 131 municipios de nuestra región", que provocará que Extremadura sea "una región aislada, orillada y apartada, y desconectada de todo".

Por otro lado, preguntada sobre la fusión de Don Benito y Villanueva, ha señalado que está a favor del proceso, si bien ha dicho que no está de acuerdo en "cómo se ha hecho".

"Cuando uno no es transparente y hace las cosas por detrás y no cuenta con los ciudadanos a la hora de tomar decisiones, pues al final se generan este tipo de incomodidades, de cuestiones que hacen poner en duda todo un proceso que tenía que haber sido limpio y que no lo ha sido", ha afirmado.