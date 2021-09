Candidata a la secretaria del PSE defiende explorar acuerdos con EH Bildu y pactar "siempre con la izquierda"

BILBAO, 27 (EUROPA PRESS)

La exconcejal socialista de Basauri Soraya Morla ha apostado por un PSE-EE que explore acuerdos con EH Bildu y pacte "siempre con la izquierda" para recuperar la "esencia". "El PNV y el PSE poco o nada tienen que ver en sus políticas", ha añadido.

Morla ha formalizado esta mañana su precandidatura para dirigir en los próximos años el PSE-EE, en sustitución de la actual líder, Idoia Mendia, y deberá lograr algo más de un centenar de avales, el 2% del censo de afiliados del socialismo vasco, que superan los 5.000, para poder optar a la Secretaría General.

En este sentido, Morla ha reconocido que no cree que vaya a tener problemas para conseguir los avales necesarios y ha incidido en que "una cosa son los avales recogidos y otra los votos". "No es una cosa del PSE sino de todas las formaciones, que cada vez están más burocratizadas", ha aseverado.

En declaraciones a los medios de comunicación tras formalizar su precandidatura, Morla ha defendido además que el PSE-EE no se debe conformar con dar "estabilidad al partido o a Euskadi", sino que es necesario "poder gobernar en solitario o conformar un gobierno de izquierdas".

A su juicio, los socialistas deben "recuperar su sitio" en la política vasca y encontrar así "su esencia". En este sentido, ha reconocido que los acuerdos alcanzados con el PNV están avalados por la militancia a través de las consultas, pero los afiliados son "muy responsables", de tal forma que, cuando se alcanzan acuerdos, "no dejan solos a los dirigentes".

"SIEMPRE CON LOS MISMOS"

"Hay que salir de esa rutina. El PSE-EE siempre ha hablado con todas las formaciones, pero en Euskadi siempre pactamos con los mismos", ha criticado.

Tras recordar los acuerdos alcanzados en el Gobierno central, así como en Navarra o en el Ayuntamiento de Irun, donde no gobiernan con el PNV, la precandidata ha apostado por "explorar nuevas fórmulas" en unos tiempos en los que se habla de "conciliación y de mirar al futuro".

Así, ha abogado por no tener que "dar por hecho" que se va a pactar con el PNV, ya que "la formación jeltzale y el PSE poco o nada tienen que ver en sus políticas" y ha reivindicado "pactar siempre con la izquierda".

En este contexto, no ha rechazado la posibilidad de explorar acuerdos con EH Bildu para hablar así "con todos y no acabar siempre con los mismos". "Esto no es un frentismo al PNV, podemos encontrarnos en muchas cosas. Se puede hablar con ellos, pero debemos estar un poco más libres y recuperar la esencia, porque el PNV a nosotros apenas nos reconoce la importancia que hemos tenido en la política de Euskadi", ha incidido.

No obstante, ha advertido que eso no significa que no haya que mantener en la presente legislatura la actual "estabilidad" y, sea quien sea el secretario general, "se vele por la responsabilidad". Por ello, ha rechazado que su candidatura sea "rupturista".

"SIN APOYO DEL APARATO"

En referencia a los apoyos recibidos por el otro precandidato, Eneko Andueza, por parte de Idoia Mendia y Denis Itxaso, Morla ha reconocido que ella cuenta con "pocas posibilidades" de triunfo, y no dispone del "apoyo del aparato" del partido, aunque ha recordado que Pedro Sánchez también contaba en 2017 con pocas opciones.

"Soy realista y pragmática y las posibilidades son muy pocas. Ojalá no sea así y consigamos un porcentaje alto para que se nos escuche o se nos integre", ha confiado.