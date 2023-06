La candidata de Siempre Don Benito, nueva alcaldesa de la localidad con el apoyo del PP

La nueva alcaldesa dice que su formación "no niega la fusión si los ciudadanos mayoritariamente la quieren", y ha tenido que ser escoltada a su salida del Teatro Imperial

DON BENITO (BADAJOZ), 17 (EUROPA PRESS)

La candidata de la formación Siempre Don Benito, María Fernanda Sánchez, ha sido elegida este sábado como nueva alcaldesa de la localidad pacense de Don Benito, con el apoyo de los votos del PP.

De esta forma, la candidata de la formación Siempre Don Benito, contraria a la fusión con Villanueva de la Serena, ha sido elegida con 11 votos a favor, los de Siempre Don Benito y del PP, frente a los 9 votos a favor del candidato socialista, José Luis Quintana.

Tras dar a conocer el resultado de la votación que se ha celebrado en el Teatro Imperial de Don Benito, muchos de los asistentes han roto a aplausos y enhorabuenas a la nueva alcaldesa de Don Benito, mientras que muchos otros han coreado 'Sí a la fusión' y 'Pucherazo'.

Cabe recordar que en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo en Don Benito, el PSOE obtuvo 9 concejales, mientras que Siempre Don Benito logró 7, y el PP consiguió 5 ediles.

INTERVENCIÓN DE LOS GRUPOS

Tras la proclamación de la nueva alcaldesa de Don Benito ha tomado la palabra el portavoz del Grupo Popular, Pedro Noblejas, quien ha lamentado que ha supuesto un "fracaso" que "la crispación se ha instaurado entre los ciudadanos" de Don Benito, y se han "alimentado los insultos y las descalificaciones, y solo por pensar distinto".

Ante esta situación, Noblejas ha considerado que la "labor principal" que tiene el nuevo equipo de gobierno en los próximos meses "más que hacer obras", es "conseguir que los ciudadanos se tranquilicen y sepas escuchar a los vecinos".

Así, el portavoz del PP ha pedido a la nueva alcaldesa, María Fernanda Sánchez, que "levante el teléfono y llame a José Luis (Quintana), para que "se sienten a hablar de las necesidades de los vecinos, que para eso nos han votado.

Pedro Noblejas ha defendido que "la mayoría de los dombenitenteses quieren un cambio", y en esta situación "cualquier cambio pasa por el PP", debido a la pérdida de concejales del PSOE y a la posible suma con Siempre Don Benito.

Así, ha avanzado que el PP ofrece "reiniciar los trabajos en pos de una nueva consulta publica, facilitando información a los ciudadanos para que estos puedan elegir libremente", ha destacado Noblejas, quien ha señalado que "el equipo del PP estará muy atento a las necesidades de los comerciantes, empresarios y agricultores, que son el motor de nuestra ciudad", y a los que ha pedido "tranquilidad".

En ese sentido, ha reafirmado que en el PP siempre estarán "abiertos y dispuestos a trabajar", así como a entrevistarse con el alcalde de Villanueva de la Serena, y "con la futura presidenta de la Junta de Extremadura".

"Siempre estaremos dispuestos a ayudar y a colaborar por el bien de don benito, siempre con total transparencia, que tiene que ser el pilar de esta legislatura en el ayuntamiento", ha resaltado el portavoz del PP, quien ha apuntado que al PP le "mueve Don Benito, y para nada nos mueven los sillones y las prevendas", ha concluido.

JOSÉ LUIS QUINTANA

Por su parte, el ya exalcalde de Don Benito y concejal del PSOE José Luis Quintana, ha querido felicitar en su intervención a todos los concejales y a la nueva alcaldesa de Don Benito, porque "sus exitos serán nuestros éxitos", tras un "periodo de fuerte crecimiento" de esta localidad.

Respecto a la fusión con Villanueva de la Serena, Quintana ha relatado que inició este proyecto que "entendía que era ilusionante para mi ciudad" y dedicó "todas las fuerzas".

"He sido un alcalde para todos, y nunca me olvidé de una cosa importante que tiene Don Benito, que son sus entidades locales menores, siempre las tuve en cuenta", ha señalado el ya exalcalde visiblemente emocionado, quien ha apuntado que para esta nueva legislatura, Don Benito "necesita estabilidad, sin estabilidad no va a crecer" y ha confiado en que los nuevos concejales trabajen para ello.

LA NUEVA ALCALDESA

Finalmente, la nueva alcaldesa de Don Benito, María Fernanda Sánchez ha recordado que Siempre Don Benito "ha surgido de un movimiento ciudadano plural, con inquietudes sociales y políticas, y con el objetivo de "mejorar la ciudad" y desarollar nuevas iniciativas.

"Muchos podría pensar que la fusión con Villanueva es nuestra razón de ser, y no podemos neegar que ha sido nuestra raíz, nuestro objetivo primario", ha destacado Sánchez, quien ha apuntado que esta formación no niega la fusión "si los ciudadanos mayoritariamente la quieren", pero sí rechazan "frontalmente que para conseguirla se incumplan los procedimientos establecidos".

Así, Sánchez ha mencionado el referendum celebrado el año pasado "con unos resultados nada claros, y que había que investigar", tras lo que ha apuntado que ha habido un partido que ha sido el más votado, en referencia el PSOE, pero "los resultados Don Benito ha lanzado un mensaje a sus dirigentes, de no permitir una fusión con Villanueva a costa de sus ciudadanos".

"No podemos permitir que se lleve adelante un proyecto fracasado, ya que los vecinos de Don Benito no han expresado un apoyo claro y rotundo a la fusión", algo que a juicio de la alcaldesa "se resolvería un neuvo referedum al que nosotros no nos negamos, siempre que se realice con total transparencia".

Según ha dicho, los miembros de Siempre Don Benito no se han implicado en este proyecto "por ambiciones personales o ansias de poder", sino porque "creemos en la democracia y estamos decididos a dejarnos la energía en la defensa de un programa político que tiene por bandera la transparencia y la eficiciencia en la gestión de lo publico", ha resaltado.

"Vamos a dejarnos la piel desde el primer día por defender los intereses de los ciudadanos y nos sentimos respaldados con la mayoría de los ciudadanos", ha concluido María Fernanda Sánchez.

La nueva alcaldesa de Don Benito ha salido del Teatro Imperial, donde se ha celebrado este acto de constitución de la nueva Corporación Municipal, entre gritos y abucheos de los vecinos favorables a la fusión, que entonaban cánticos como 'Sí a la fusión' y 'Don Benito no te quiere', y que ha obligado que María Fernandez Sánchez haya tenido que ser escoltada por un cordón policial durante su salida y recorrido por varias de las calles de la localidad, hasta que estos vecinos se han dispersado.