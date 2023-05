Candidato de Bildu en Vizcaya cree que la confección de listas de su partido resultaba "hiriente"

BILBAO, 16 (EUROPA PRESS)

El candidato a diputado general por Vizcaya de EH Bildu, Iker Casanova, ha reconocido que la configuración de listas de EH Bildu resultaba "hiriente" y ha confiado en que la retirada de las candidaturas de los siete expresos de ETA condenados por delitos de sangre "contribuya a aliviar el dolor de las víctimas".

En el transcurso de un debate electoral organizado por 'El Correo', Casanova ha admitido que la configuración de las listas de EH Bildu ha llevado "a un mapa que no era el adecuado". No obstante, ha asegurado que la coalición "no ha establecido ningún criterio sobre estas personas a la hora de elaborar sus listas".

"EH Bildu ha tratado de incorporar las listas, en algunos casos de municipios muy pequeños, a personas que no se conocen, que estuvieran lógicamente con las condiciones legales para ello y que formaran parte de la vida social de ese pueblo; y desde ese criterio es el que se han hecho las listas", ha explicado.

El candidato a diputado general de EH Bildu en Bizkaia ha asegurado que "en ningún momento se ha pretendido promocionar el hecho de haber estado en prisión o reivindicar ningún tipo de pasado", sino que "se han hecho unas listas pensando en las realidades locales".

"Es verdad que el cuadro general que ha quedado conformado ha resultado hiriente para algunas personas que han sido víctimas de la violencia. No era un cuadro general que estuviéramos buscando", ha señalado.

Por ello, EH Bildu ha creído "oportuno, en aras a evitar esa revictimización y escuchando a las personas que se han sentido heridas por ese cuadro global que ha quedado en la configuración de las listas" que "estas personas se retiraran".

Tal y como ha anunciado la Mesa Política de EH Bildu, su formación está "comprometida, tanto de forma colectiva como de forma individual, en primer lugar con la defensa de los medios exclusivamente democráticos y pacíficos" así como en "hacer realidad aquello que esté en nuestra medida para que aquellas personas que a lo largo de la historia de este país han sido víctimas de cualquier tipo de violencia se vean reparadas y no vean agravada su situación de victimización".

Por ello, ha deseado que "el paso de hoy contribuya a aliviar el dolor que esta decisión, que "no ha sido una decisión consciente", haya podido generar.