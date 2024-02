Candidato de EH Bildu en Euskadi: "ETA fue un ciclo político en este país que afortunadamente se ha dejado atrás"

BILBAO, 1 (EUROPA PRESS)

El candidato a lehendakari de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha querido dejar claro este jueves qué significa ETA para él: "un ciclo político en este país que afortunadamente se ha dejado atrás". Además, ha criticado a quienes, "por otros intereses", quieren "retrotraernos y recrear un escenario que ya no existe", porque la banda ha desaparecido, y ha emplazado a "seguir construyendo convivencia" y no "anclar este país al pasado".

Otxandiano ha realizado estas declaraciones en una entrevista concedida a la Cadena SER, recogida por Europa Press, después de que el pasado 24 de enero asegurara que ETA ha asumido ya "toda su responsabilidad política" --lo que levantó la polémica--, y de que el pasado martes se limitara a decir que "no se ha hecho todo lo que se debió hacer y se pudo haber hecho mejor".

Ante esta última frase, el propio delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, ha dudado hoy sobre si el candidato a lehendakari de EH Bildu podría haber abierto "una pequeña puerta" al reconocimiento del pasado de la izquierda abertzale "de apoyo" a ETA, y le ha pedido que profundice en ello.

Sin embargo, horas después, en la entrevista a Radio Bilbao, al ser preguntado qué es para él ETA, Pello Otxandiano ha respondido: "un ciclo político en este país que afortunadamente hemos dejado atrás y yo creo que estamos mucho mejor que hace 15 años, como país y como sociedad".

También ha añadido que "EH Bildu es consustancial a una fase política sin ETA". "EH Bildu nace en 2011 y quienes nos hemos incorporado a la vida política en EH Bildu afortunadamente hemos tenido una experiencia política en un ciclo sin ETA", ha afirmado.

Cuestionado, de nuevo, por si para él la banda ha sido "un ciclo político", ha insistido: "Sí, ETA nace en los años 58 y llega hasta el 2012, en el que da por finalizada su actividad. Por lo tanto, es un ciclo histórico; son muchos años, son muchas décadas".

El aspirante de EH Bildu a la Lehendakaritza también se ha referido al obstáculo que supone para pactar con otras formaciones la postura de la coalición soberanista sobre ETA, para considerar que "muchas veces se recurre al tema con otro tipo de intereses".

A su juicio, "en estos momentos, por ejemplo, la alusión permanente a ETA está siendo una estrategia de la derecha, no tanto aquí, sino en España". "Yo he escuchado a Patxi López (portavoz del PSOE en el Congreso) decir que está harto del tema. Y yo creo que hay otro tipo de intereses por retrotraernos y recrear un escenario que ya no existe afortunadamente. Están jugando otro tipo de intereses", ha añadido.

Pello Otxandiano ha afirmado que no se puede "anclar este país al pasado y hay que seguir construyendo convivencia". "Nos tenemos que comprometer decididamente en ese sentido. Y nuestra generación (tiene 41 años) que no ha tenido responsabilidades activas ni pasivas en esa fase, podemos aportar desde otra mirada más pausada, y hay que seguir construyendo, pero eso no puede ser óbice para que el tema se emplee con otro tipo de intereses", ha insistido.

En estos momentos, según ha señalado, "está siendo bastante evidente que hay una estrategia clara por parte de la derecha para hacer tambalear a ese Gobierno empleando a ETA como ariete".