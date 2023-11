El candidato de PNV a lehendakari Imanol Pradales fue alumno de Urkullu al que considera su "referente político"

BILBAO, 25 (EUROPA PRESS)

El diputado foral de Desarrollo Económico y Territorial de la Diputación de Vizcaya, Imanol Padrales, propuesto por el EBB del PNV como candidato a lehendakari a las próximas elecciones al Parlamento Vasco de 2024, en sustitución de Iñigo Urkullu, fue alumno de este cuando estaba en EGB, y se ha convertido en "uno de sus referentes políticos". Fue precisamente el actual presidente del Gobierno Vasco el que le animó a dar el salto al servicio público.

Pradales nació en 1975 en Santurtzi (Vizcaya), está casado, tiene una hija de dos años, y reside en Portugalete. Es Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Deusto. Su formación se completa con varios cursos de posgrado: master en Gestión Avanzada por el IE Business School, un master en Gestión del Conocimiento por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y por la Universidad de Deusto.

Ha realizado diferentes cursos de especialización en materias de empleo y competitividad, y es profesor de la Universidad de Deusto, en excedencia desde 2007. Entre 2007 y 2011 fue director-gerente de Bizkaia:xede (hoy Bizkaia:talent), asociación para atracción, retención y vinculación de talento a Vizcaya impulsada por la Diputación Foral.

Entre julio de 2011 y junio de 2015 fue diputado de Promoción Económica, y desde julio de 2015 hasta la actualidad ha ejercido de diputado de Desarrollo Económico y Territorial. Entre 2015 y 2023 fue apoderado en las Juntas Generales de Vizcaya representando al PNV. En la actualidad es diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la Diputación de Vizcaya, y habla y escribe en euskera, castellano e inglés.

El PNV ha dado a conocer el perfil de Imanol Pradales, en el que un amigo de su familia le define como un "chaval de barrio que, desde el seno de una familia trabajadora y humilde que en los años 80 llega a pasar serias penurias, logra salir adelante a base de esfuerzo, sacrificio y talento, sin olvidar ni sus orígenes en Mamariga, barrio popular de Santurtzi, ni a su cuadrilla del remo, su gran pasión junto a la política".

Es el mayor de los cuatro hijos que tuvieron Manu Pradales, bilbaíno de Uribarri, y Rosi Gil, santurtziarra del barrio de Los Pescadores, una pareja que tras contraer matrimonio se instaló en un modesto piso de la calle Nafarroa.

Una vecina de ellos ha recordado que Rosi estudió para peluquera, pero aparcó su vocación para hacerse cargo de sus cuatro hijos y llevar la casa. Por su parte, Manu, que había estudiado Maestría Industrial, montó con dos amigos un pequeño taller que perdieron con la crisis de los 70.

Tal como ha relatado esta mujer, "durante la primera mitad de los 80, la familia las pasó canutas" y durante años "el padre estuvo más tiempo en el paro que trabajando". En 1985 encontró trabajo en un almacén en Vitoria-Gasteiz.

Según su narración, gracias a aquel empleo y al esfuerzo de Rosi pudo salir la familia adelante. Los padres de Imanol Pradales eran activos militantes del PNV, partido al que se afiliaron el mismo día de 1976.

Pradales guarda grandes recuerdos de decenas de Alderdi Egunas y Aberri Egunas. "Siempre me ha fascinado el ámbito político. Por eso mismo decidí estudiar Ciencias Políticas y Sociología, pero no lo hice pensando que me iba a dedicar a la política, sino porque me apasionaba la política", asegura.

Tras completar la haurreskola' en Bihotz Gaztea, pasó a la Ikastola Asti-Leku, donde completó todo su ciclo formativo, desde Primero de EGB hasta COU. Ante la dificultad que en los 80 entrañaba el practicar euskera en una zona poco euskaldun como Santurtzi, pasó dos veranos en Igorre, en casa de un compañero de trabajo de su padre para practicar y perfeccionar esta lengua. Una dirigente del PNV asegura que "es un defensor a ultranza y promotor activo del euskera" en Ezkerraldea-Margen Izquierda.

URKULLU, SU PROFESOR

En cuarto y quinto de EGB, tuvo como profesor al actual Lehendakari, Iñigo Urkullu, que actuaba como coordinador del curso. "Nos daba varias asignaturas: Gizarte Zientziak, Natura, Hizkuntza. A Urkullu se le veía muy a gusto con los críos, disfrutaba", afirma un compañero de curso de Imanol Pradales.

A día de hoy, Pradales cita a Urkullu como uno de sus cuatro principales referentes políticos y asegura que es la persona cuyo ejemplo le animó "a dar el salto al servicio público", junto al Lehendakari Agirre, "el gran inspirador", mientras que al exlíder de PNV Xabier Arzalluz le considera "el mejor orador"; y al exdiputado foral de Bizkaia José Luis Bilbao, "un animal político, una grandísima persona".

Tras completar el COU, se matriculó en la Universidad de Deusto para cursar la carrera de Ciencias Políticas y Sociología, que financió su abuelo con una pequeña indemnización que obtuvo con el Gobierno de Felipe González, como superviviente tras haber luchado en la Guerra Civil en el bando perdedor.

Finalizada la carrera y culminada su tesis doctoral, Imanol Pradales ejerció como profesor en la Universidad de Deusto (UD). Los siete primeros años impartió clases en el Campus de la Este, en Donostia/San Sebastián. De aquella época conserva "una debilidad por la ciudad y un montón de amigas y amigas guipuzcoanos".

En 2005, Iñigo Urkullu, que estaba ya al frente del PNV en Bizkaia, le llamó para pedirle una reflexión sobre el tema al que había dedicado su tesis, Empleo y Competitividad. Más adelante le animó a que se comprometiera más con el partido.

Entonces, ejercía "muy a gusto" a sus 30 años como profesor. "La política la había vivido en casa, pero nunca me había planteado dar el paso a la esfera pública, pero decidí dar el paso", relata.

En 2007, pidió la excedencia en la Universidad para poner en marcha, en calidad de director gerente, 'Bizkaia Talent' y en 2008 dio "un paso más en su compromiso" con el PNV al aceptar la propuesta del propio Urkullu de ser uno de los coordinadores del 'Think Gaur', el proceso de reflexión, actualización y modernización al que los jeltzales se sometieron a finales de la primera década del siglo XXI, y que desembocó en la siguiente en los mejores resultados electorales y la mayor representación institucional de su historia.

Además, ha tenido un destacado papel en los dos grandes procesos estratégicos que ha afrontado el PNV en los 15 últimos años, el citado 'Think Gaur' y 'Entzunez Eraiki', el proceso de escucha activa que la formación jeltzale llevó a cabo durante todo un año y en el que coordinó los debates económicos.

Tras cuatro años en Bizkaia Talent, José Luis Bilbao llamó a Pradales para nombrarle diputado de Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia, en la que trabaja desde 2015, con el propio Bilbao, con Unai Rementeria y con Elixabete Etxanobe al frente de la institución, como responsable también de Carreteras, Inversión Pública e Infraestructuras.

Entre 2015 y 2023 fue apoderado en las Juntas Generales como cabeza de lista por Ezkerraldea-Meatzaldea-Enkarterri. Su gran pasión es el remo. Durante 17 años remó en La Sotera y llegó a bogar en La Bandera de La Concha, la catedral del remo, en 1995. "No fui un remero extraordinario, pero ganamos algunas banderas, modestas, y remamos en las grandes citas: La Concha, Zarautz, Hondarribia", explica.

Gracias a este deporte conoció a su mujer y también ha sacado de él lecciones aplicables a la vida diaria y a la política, porque supone "trabajo, esfuerzo, disciplina, sufrimiento y equipo". "Ahí no valen las individualidades, ahí es todos a una. No hay 'Messis' en el remo. Así entiendo la vida y la política", añade Pradales.

Además, le gusta la lectura, sobre todo la novela de misterio e históricas o ensayos; la música y el deporte. Entre sus cantantes favoritos se encuentran Benito Lertxundi, Fito, Xabier Lete, Hertzainak, Bruce Springsteen, Hertzainak, y Dire Straits.