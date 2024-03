Candidato PNV pregunta "por qué siempre se pone el foco" en la Ertzaintza y no "en los que provocan los altercados"

Dice que las actuaciones de la Ertzaintza "normalmente suelen ser proporcionadas"

BILBAO, 6 (EUROPA PRESS)

El candidato a lehendakari del PNV, Imanol Pradales, ha afirmado este miércoles que no tiene "ni datos ni fuentes" para valorar las declaraciones del consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, en las que insinuaba que los autores de los últimos incidentes habidos están "en la trastienda" de EH Bildu, y ha preguntado "por qué siempre se pone el foco" en la actuación de la Ertzaintza en ese tipo de situaciones y no "en los que provocan los altercados".

Pradales se ha referido así, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, a los incidentes ocurridos en las dos seminifinales de la Copa del Rey disputadas en San Sebastián y en Bilbao, así como en la manifestación de recuerdo de los cincos obreros asesinados por la Policía el 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, y a las afirmaciones de Erkoreka en las que se preguntó si los "grupos oganizados" que los provocan están "en la trastienda" de algún partido político.

"No voy a valorar lo dicho por el consejero porque no tengo ni datos ni fuentes, pero voy a hacer otra reflexión. Hemos visto incidentes y altercados las últimas semanas en muchos sitios, y muy pocas veces hablamos y ponemos el foco en quienes los provocan. ¿Por qué el foco se pone siempre en la actuación posterior de la Ertzaintza y no en los que provocan los incidentes y altercados?", ha preguntado.

Así, el candidato jeltzale ha advertido sobre "normalizar" actos como el ocurrido en Bilbao, en el que "unos encapuchados entran en un restaurante y provocan una gran destrucción", y ha lamentado que "no he oído hablar de ellos". En este sentido, ha insistido en cuestionar "por qué se pone siempre el foco en la actividad de la Ertzaintza y no en lo causado por esos otros".

"A la sociedad vasca le preguntaría si quiere a esas personas en la sociedad. Yo, por lo menos, condeno todos esos altercados e incidentes y no quiero nada de eso. Ese tipo de gente está de sobra en nuestra sociedad", ha asegurado.

Asimismo, ha indicado que oye hablar en muchas ocasiones sobre el modelo policial, pero no "sobre el alboroto social", y ha instado a "poner ahí el primer foco". "Y luego ya hablaremos de la actividad de la Ertzaintza", ha añadido.

PROPORCIONALIDAD

Además, el candidato a lehendakari del PNV ha considerado que las actuaciones de la Ertzaintza "normalmente suelen ser proporcionadas", y que, si por ejemplo se hablara de la actuación realizada en Bilbao con motivo de la semifinal de Copa entre Athletic y Atlético, "quizás oiríamos justo lo contrario, que faltó proporción en sentido contrario".

"Yo no soy experto en seguridad, pero diría que normalmente la Ertzaintza actúa con proporcionalidad. Quizás a veces pueda haber desproporcionalidad, pero en unos y otros", ha señalado.