El candidato del PP al Gobierno valenciano ficha a la exportavoz de Cs para su equipo económico

VALENCIA, 2 (EUROPA PRESS)

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha anunciado este jueves la incorporación de la hasta mediados de enero portavoz de Cs en Les Corts valenciana, Ruth Merino, al equipo económico 'popular', que con vistas a las próximas elecciones municipales y autonómicas trabajará en una nueva reforma fiscal para la Comunitat Valenciana. Merino, que se ha dado de baja de la formación naranja, entra a formar parte de ese equipo como independiente, sin intención de afiliarse al PP.

La incorporación de la exidirigente de Cs al PPCV se ha dado a conocer en una rueda de prensa presidida por Mazón junto a Merino y en la que ha participado también la secretaria general del PPCV, María José Catalá, acompañada de otros integrantes del equipo económico de la formación. Mazón ha avanzado que este grupo empezará a trabajar en medidas de "aplicación inmediata" para cuando, según ha dicho, "llegue el cambio a la Comunitat Valenciana".

"Nuevos tiempos, nuevas medidas y nuevas caras también", ha afirmado el presidente del PPCV. El equipo económico de este partido lo integran Rubén Ibáñez, José Antonio Rovira, Salomé Pradas, Eusebio Monzó y Ruth Merino, ha detallado Carlos Mazón.

Tras ello, ha resaltado la "alegría" y el "lujo" que para el PPCV supone incorporar a Ruth Merino, de la que ha subrayado su "marcadísima sensibilidad social", su "carácter liberal" y su "extraordinaria preparación y formación". Merino es licenciada en Económicas por la Universitat de València y Técnico de Hacienda del Estado desde 1996.

"Es un honor y un privilegio contar con talento, con sensibilidad social y con ese carácter liberal abierto y de crecimiento, con una acreditada formación y especialización" en el campo fiscal y "en otros también", ha agregado.

Carlos Mazón ha agradecido a Ruth Merino su presencia, el "paso" que da y que demuestre que el del PPCV es "un proyecto abierto, centrado y de marcado carácter social desde el rigor y la ambición que necesita la Comunitat Valenciana".

La que fuera síndica de Ciudadanos en Les Corts anunció el pasado 12 de enero la dimisión de su cargo y anunció, entre lágrimas, que dejaba el acta de parlamentaria, con "mucha tristeza y con impotencia", por considerar que la refundación de ese partido no cambiará "nada".

Merino aseguró que se encontraba desanimada para presentarse a las primarias de la formación para ser candidata a la Generalitat ya que consideraba que "todo va a seguir igual" una vez termine el proceso de refundación.

En este momento, aseguró que no tenía "ninguna oferta de nadie" y que se marchaba "plenamente convencida de por qué" tomaba esa decisión, si bien admitía "conversaciones informales" con otros partidos sin que hubiera nada más serio. Merino afirmaba que no descartaba volver en un futuro a la política, pero aseguraba que volvería a su puesto de trabajo en la Agencia Tributaria.

Este jueves ha dado las gracias a Mazón por contar con ella y se ha mostrado "convencida" de que "la política es una herramienta que bien utilizada se puede usar para cambiar la vida de la gente", al tiempo que ha dicho que eso es lo que ella ha intentado "hacer desde la honestidad" durante su carrera política.

Merino ha resaltado que "en los últimos meses, y cada vez más", se ha dado cuenta de que "el lugar desde el que se puede seguir usando la política para mejorar la vida es desde el proyecto que encabeza Carlos Mazón". Ha apuntado que es lo que se requiere "para que se produzca ese cambio necesario" en la Comunitat, para "no tener cuatro años más de gobierno nacionalista y populista".

"APORTAR MI EXPERIENCIA"

"Cuando Carlos habló conmigo --ha precisado que fue por teléfono-- tras mi dimisión y me propuso aportar mi experiencia a temas vinculados a mi carrera profesional lo pensé y vi si quería seguir aportando mi granito de arena para que la gente viva mejor", ha explicado la exmiembro de CS.

Asimismo, ha matizado que cuando dimitió "no se sabía por dónde iban a ir los tiros" y ha comentado que no consideraba "ofertas" las "conversaciones informales", "también con otros partidos", que haya podido tener sobre su futuro político.

Merino, que ha apuntado que ha pedido ya su reincorporación a su puesto de trabajo en Hacienda, se ha mostrado "dispuesta" a volver a la política para "seguir peleando y luchando, sirviendo a la gente" desde el equipo económico del PPCV. Ha considerado que esta tarea le resultará "muy fácil" porque ya conoce de Les Corts a algunos compañeros y ha agregado que el programa fiscal del PP es una propuesta "liberal" que comparte "al 99%".

"Me gusta la propuesta fiscal que tiene el PP" y la "nueva, a la que me incorporaré a trabajar, van a ser medidas para que la vida de la gente mejore", ha insistido. "Se están perdiendo oportunidades en la Comunitat Valenciana. En ella hay más potencial que explotar. Nos estamos quedando estancados en cosas y avanzamos en otras que pueden ser peligrosas, como la politización, la división social", ha añadido.

Ruth Merino ha afirmado que esos son también motivos que le han llevado a dar el paso para trabajar con el PPCV, una "decisión reciente" que busca contribuir "a que se produzca el cambio en la Comunitat". "Han sido días como un tobogán, pero lo tengo muy claro", ha dicho.

Preguntados por si se contempla la incorporación de la excomponente de CS a la lista autonómica del PPCV, esta ha afirmado que no se ha hablado de ese tema y ha reiterado que su idea es "seguir contribuyendo a mejorar la vida de los valencianos" desde el equipo económico 'popular'.

"El futuro está sin escribir y la vida da muchas vueltas. A día de hoy no he pensado en eso", ha agregado. Mazón ha respondido que no cambia "ni una coma de lo dicho" por Merino. Respecto a la entrada en un futuro Consell liderado por los 'populares', Ruth Merino ha señalado: "son futuribles e hipótesis en las que no quiero ponerme".

"POLÍTICA DE BRAZOS ABIERTOS"

Preguntado por si el "mercado de fichajes" del PPCV ha terminado, su presidente ha destacado que lo de esta formación "no es un mercado" sino una "política de brazos abiertos al talento, al rigor, y de encuentro". "A nadie para este proyecto de cambio se le mira el pasado, quiero mirar al futuro", ha apostillado.

Además, Merino se ha mostrado cítrica "con los extremismos", en alusión a Vox y Podemos: "las buenas políticas, mejor desde el centro que desde los extremos". "Confío en que los partidos de extremos tengan cada vez menos peso y sean partidos de centro los que tomen las decisiones de la gente", ha planteado.