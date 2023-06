El candidato del PP en Palencia busca el apoyo de 'Vamos Palencia' para ser alcalde, aunque necesitaría a Vox

PALENCIA, 1 (EUROPA PRESS)

El candidato del PP a la alcaldía de Palencia, Alfonso Polanco, ha reconocido este jueves su voluntad de alcanzar un acuerdo con la agrupación local 'Vamos Palencia' para conseguir un pacto alternativo al PSOE, que fue la lista más votada, aunque necesitaría el apoyo de Vox para encajar una mayoría absoluta.

En la cita electoral del pasado domingo, el PP obtuvo 8 concejales, por lo que para poder hacerse con el bastón de mando del Consistorio de Palencia necesitaría el apoyo de los tres concejales logrados por la agrupación de ciudadanos 'Vamos Palencia', que era la primera vez que concurría a unas elecciones, aunque aún no sumarían mayoría absoluta.

Alfonso Polanco ha destacado que lo más importante es "facilitar la gobernabilidad de Palencia" por lo que ha asegurado que el PP va a seguir trabajando para sacar su proyecto adelante.

"Un proyecto con grandes" coincidencias con el de grupo localista, ya que de los 100 puntos del programa de Vamos Palencia coinciden en un 63 por ciento con el PP, mientras que de las 75 propuestas de los 'populares' coinciden en un 71 por ciento con VPA, según ha explicado el también teniente de alcalde en funciones.

"Tenemos la voluntad de asumir el programa de Vamos Palencia, es decir, nuestra voluntad inequívoca de trabajar con ellos en un programa común en el que se incluyan las 100 propuestas" de la formación localista, ha indicado Alfonso Polanco.

Así, Polanco ha explicado que ya han hablado con el candidato de VPA, Domiciano Curiel, a quien ha explicado las coincidencias del programa y "la voluntad de asumirlo", además de que le ha expuesto la "conveniencia" de participar en el desarrollo del programa, es decir, en el Gobierno del Ayuntamiento de Palencia.

Asimismo, se está trabajando en la elaboración de un documento con una propuesta de prioridades para ejecutar en el primer año de Legilatura con el objetivo de de trabajar con Vamos Valencia "para generar un gobierno estable" en Palencia.

Sobre el apoyo de los tres concejales logrados por Vox, lo que permitiría alcanzar la matoría absoluta con un tripartito, Alfons Polanco ha aseverad que la suma de PP con VPA tienen "mayor apoyo que el resto" y quedaría en manos de Vox "elegir el camino que tiene que elegir" y apoye la investidura, para lo que ya se ha hablado con la candidata de Vox, Sonia Lalanda.

No obstante, ha insistido en a seguir trabajando para que Vamos Valencia "crea" que el programa del PP y su programa "coinciden" para sacar un proyecto "que es el proyecto que ellos quieren para Palencia", ha afirmado el candidato 'popular', que ha insistido en que su tarea ahora es trabajar por un "gobierno estable para Palencia".

Alfonso Polanco no ha puesto líneas rojas, pero sí ha aseverado que el nombre del candidato que plantea el PP en la toma de posesión es el suyo y que, para lograrlo, primero hablarán con Vamos Palencia y luego con Vox.

Por otra parte, tras ser preguntado por la voluntad del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que gobiernen las listas más votadas ha indicado que si en Palencia así se hubiese decidido "ahora no habría debate" pero al no haberse llegado a ningún acuerdo nacional, él no va a saltarse las normas del juego y se va a dedicar a "sumar concejales porque es lícito que el PP sume para sacar adelante una alcaldía", ha apuntado.

"El PP va a apostar por una gobernabilidad fuerte, sensata y con experiencia porque es lo que necesita Palencia" ha subrayado.