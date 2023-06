El candidato de Sumar por Baleares asegura que tendrá "libertad de voto" en el Congreso

PALMA, 12 (EUROPA PRESS)

El candidato al Congreso de la coalición de Sumar MÉS y hasta ahora senador de MÉS per Mallorca, Vicenç Vidal, ha asegurado que tendrá "libertad de voto" dentro del grupo parlamentario del proyecto político de la vicepresidenta Yolanda Díaz, todo ello después de sostener que su formación no se ha integrado a Sumar.

"Una cosa es integrarse a Sumar que es lo que ha hecho Podemos, y otra es lo que ha hecho MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Ara Eivissa y Gent per Formentera, que es hacer una coalición para las elecciones", ha explicado el candidato al Congreso por Baleares en declaraciones durante una rueda de prensa.

Vidal, que anteriormente ha manifestado su intención de llevar la "coherencia, la Agenda Balear y las políticas de izquierdas" a la Cámara Baja, ha lamentado que en relación con la defensa del catalán no ha encontrado "la solidaridad de muchos compañeros" durante su etapa en el Senado.

Así, ha recordado la moción presentada a favor de la unidad de la lengua catalana, que no recibió el apoyo del PSOE, y la fiscalización a la comisión de seguimiento de RTVE del uso del catalán, así como "preguntas denunciando agresiones lingüísticas contra los derechos de los ciudadanos".