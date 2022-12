Candidato Vox Valencia rechaza el "uso partidista" de la sentencia que le condenó en 2002 por violencia psíquica a su ex

Asegura que se le suspendió la pena, que carece de antecedentes y son hechos sin relevancia política

El candidato de Vox a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Flores Juberías, ha expresado su rechazo a "todo intento de utilización con fines partidistas de unos hechos acontecidos hace ya dos décadas en la esfera privada y enteramente carentes de relevancia política", en relación a la sentencia de la Audiencia de Valencia que en 2002 le condenó por violencia psíquica a su exmujer.

Según publica este lunes Levante-EMV, un Juzgado de lo Penal de Valencia condenó al catedrático de Derecho Constitucional y candidato de Vox a la Generalitat por violencia familiar contra su exmujer, de la que se había separado en 1999, y la Audiencia provincial confirmó en 2002 la sentencia a un año de prisión por violencia psíquica habitual y 21 faltas de coacciones, injurias y vejaciones --la ley de Violencia de Género se aprobó en 2004--.

Además, se le inhabilitó por un año para ser elegido por sufragio pasivo, se le impuso una indemnización de 6.000 euros y se le prohibió acercarse a su expareja por tres años, de acuerdo con la misma información.

PROCESO DE SEPARACIÓN

En un comunicado, Carlos Flores Juberías, cuya designación por Vox se hizo pública el pasado 22 de diciembre, ha subrayado que esta sentencia "se enmarca en un proceso de separación conyugal suscitado hace 23 años, que devino conflictivo por la existencia de desacuerdos respecto de la custodia y el domicilio de los tres hijos menores de edad habidos en el matrimonio".

Como "consecuencia de esa conflictividad fue un intercambio de denuncias mutuas que una tras otra fueron archivadas o se saldaron con sentencias absolutorias, con la única excepción de la recaída en fecha de 15.04.2002, que resultó condenatoria" y que, según subraya, "lo fue por violencia psíquica -jamás hubo ni siquiera una acusación de otro tipo de violencia- y se tradujo en una pena privativa de libertad y una multa".

El candidato de Vox subraya que el cumplimiento de la pena fue suspendido "por no haber delinquido nunca ni antes, ni después de aquel momento, con la consecuencia de que a día de hoy carezca de antecedentes de ningún tipo".

"Soy el primero en lamentar el dolor causado en aquellos momentos a mis seres queridos --el padecido por mí solo a mí me concierne-- y también el primero en alegrarme de que todos hayamos dejado atrás aquel desafortunado episodio de nuestras vidas sobre la base del respeto mutuo", añade Flores Juberías.

En esta línea, ha afirmado que también que es "el primero en entender que nuestro ordenamiento jurídico no contempla ni puede contemplar penas de por vida o de duración indeterminada, y menos para quienes han hecho de la defensa de nuestro régimen de derechos y libertades la razón última de su vida pública".

EL PSPV LO VE UNA "VERGÜENZA"

Ante esta información, el PSPV ha pedido "explicaciones" al presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, por mantener a Flores Juberías en el Consell de Transparencia, puesto para el que fue propuesto por los 'populares', y ha calificado de "vergüenza" que Vox lo escoja como candidato porque "un condenado por violencia machista no puede aspirar a representar a los valencianos y las valencianas".

"Como de costumbre, la ultraderecha sigue negando la violencia de género. Esto demuestra que las políticas feministas que aplicamos los y las socialistas son más necesarias que nunca", ha dicho la síndica del PSPV en Les Corts, Ana Barceló, en un comunicado.

Barceló también ha pedido a Mazón que "dé explicaciones inmediatas" por mantener a Juberías en ese órgano y le ha instado a demostrar "si verdaderamente es un partido de Estado": "Estas actitudes no son propias del principal partido de la oposición y de una formación que pretende ser la alternativa de gobierno".

Por su parte, el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha subrayado que "la peor situación que se vive en estos momentos" en España "es la violencia de género" --ante el aumento del número de víctimas-- y ha señalado que "la peor desigualdad es la desigualdad entre hombres y mujeres, que además acaba produciendo violencia".

Preguntado por los medios por la condena al candidato de Vox, ha recalcado que ese partido "permanentemente niega la existencia de la violencia machista". "Creo que la derecha, ya no solo la extrema derecha, debe condenar siempre esta situación y estar absolutamente atenta a quiénes son sus socios, sus compañeros de viaje", ha apostillado.

Igualmente la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, se ha referido a esta cuestión en la visita a la exposición 'Dead girls' de Daniel Duart, en Intramurs. "No es una buena noticia; me imagino que dará las explicaciones que correspondan y se las pedirán también no solo la parte mediática y el ecosistema político sino los votantes de ese partido. Ante esta situación, las instituciones tenemos que estar unidas en cuestiones que impregnan nuestra realidad y la violencia machista es una de ellas", ha dicho en declaraciones a los medios.

Mas ha recalcado que Vox no ha defendido estas cuestiones en Les Corts y, de hecho, ha subrayado que no se han podido hacer campañas institucionales en fechas señaladas, como el Día de la Mujer, "porque no comparten una visión de que haya desigualdad entre hombres y mujeres o de que la mujer pueda estar en situación de inseguridad". "El partido deberá hacer una reflexión sobre si va a estar al lado de las mujeres y los derechos humanos o se tapará los ojos con una venda que no es morada si no roja", ha concluido.