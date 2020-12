Cándido Conde, abogado de Rafael Amargo, nos cuenta la novedosa última hora del bailaor en prisión

MADRID, 2 (CHANCE)

Hace 24 horas se cometía la detención de Rafael Amargo, acusado de pertenencia a grupo criminal y tráfico de drogas, algo que nos dejaba completamente sorprendidos y que abría este miércoles las grandes portadas de los medios de comunicación. Hemos podido hablar con su abogado, Cándido Conde y la verdad, es que su testimonio nos ha dejado más desconcertados todavía porque parece que no todo lo que se ha dicho es cierto.

"Confirmaros que se ha producido la declaración en calidad de detenido de Rafael Amargo y de otras tres personas que también han sido detenidos. Seguimos manteniendo que no se le ha permitido tener una entrevista reservada con su letrado en 24 horas que lleva detenido, entendemos que se le vulnera los derechos, así como que no ha sido informado de los elementos esenciales para poder defenderse ante las autoridades, por lo tanto se ha atenido a su derecho a declarar mañana ante la autoridad judicial. Mañana probablemente tengamos que ver cuál es el resultado y más sobre la investigación" ha confesado Cándido, por lo que tendremos que esperar a mañana para saber qué ocurre finalmente con el bailaor flamenco.

El abogado, confía en que mañana el artista pueda salir de prisión ya que: "No es cierto que se haya encontrado droga en su domicilio, por los menos no en cantidades que se puedan entender como ordenadas para el tráfico, en cantidades que no puedan estar en un consumidor y eso hace que entendamos que no pueda haber mañana una medida cautelar para él".

Asegura además que es imposible que pertenezca a una organización criminal ya que eso le daría mucho dinero: "Es un contrasentido lo que dice la policía, lo pone en la cúspide una organización criminal que debería estar ganando muchísimo dinero y como todos sabemos, Rafa no está en su mejor momento económico. Con lo cual, el hecho de que realmente existiera esa organización, no tendría ningún problema económico, las cosas no son como se cuentan".

En cuanto a cómo se encuentra el bailaor, asegura que: "Está bastante nervioso, indignado, cree que el daño es irreparable e incluso consiga demostrar su inocencia, pero dado el tratamiento que se le está haciendo al tema, entiende que el daño es irreparable". Además, Cándido asegura que no se sabe si llevan investigándolo desde hace un año: "Es que no sabemos que lleve un año, unos hablan de un año y otros desde verano".