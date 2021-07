Cantabria dice que su TSJ avalará el toque de queda y la limitación de reuniones solicitada para 53 municipios

Cantabria tiene a la mitad de su población con la pauta completa y recibirá en los próximos días 25.000-30.000 vacunas

SANTANDER, 15 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente y portavoz del Gobierno regional, Pablo Zuloaga, está "seguro" de que "el planteamiento jurídico" que se ha hecho desde el Ejecutivo para justificar su solicitud de implantar el toque de queda de madrugada en 53 municipios y limitar las reuniones en éstos en esa franja horaria "garantizará el apoyo" del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), de cuya respuesta se sigue a la espera.

Así lo ha afirmado este jueves Zuloaga al ser cuestionado acerca de su confianza en que estas dos medidas, anunciadas ayer por el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, obtengan el aval de los tribunales y sobre cómo podría verse condicionada la respuesta del TSJC por la sentencia del Constitucional que ha tumbado el primer estado de alarma decretado en marzo de 2020 por el coronavirus y que impuso el confinamiento en todo el país.

Zuloaga ha opinado que Sanidad, ante el aumento que se está viviendo de "todos" los indicadores de la pandemia del Covid en Cantabria, ha hecho un planteamiento "absolutamente justificado para que sea avalado por el TSJC".

Y es que, según ha dicho, tanto el toque de queda como la limitación de las reuniones afectan a una franja horaria concreta (de 1.00 a 6.00 de la madrugada) en unas zonas determinadas (53 municipios) que son donde "mayor incidencia" está teniendo el coronavirus.

Cuestionado sobre la posibilidad de recurrir al Tribunal Supremo en caso de no obtener el aval del TSJC, Zuloaga ha afirmado que "no es el momento de responder a esa pregunta" puesto que aún no se conoce la resolución que adoptará el tribunal cántabro.

Esta respuesta del vicepresidente contrasta con la contudencia con la que ayer el consejero de Sanidad aseguró que, si no se obtenía el visto bueno del TSJC, la comunidad presentaría un "recurso express" ante el Supremo.

Zuloaga se ha limitado a indicar que el Gobierno está "a expensas" de la decisión del TSJC y "la atenderá, la entenderá y, en su caso, la desarrollará" o, si no, verá "cuáles son las vías para seguir adelante porque es fundamental tomar medidas para corregir la incidencia".

El vicepresidente regional ha señalado que las dos medidas propuestas por Sanidad buscan "garantizar" la salud de los cántabros y el correcto funcionamiento de los hospitales y centros de Atención Primaria de la comunidad en un "verano complejo" y "corregir la curva de incidencia" que desde hace semanas "no deja de crecer".

Zuloaga ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios de comunicación en su habitual rueda de prensa de los jueves para dar cuenta de los acuerdos adoptados en la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

En ella, ha dado cuenta de la evolución del coronavirus en Cantabria, que en la jornada del miércoles dejó 343 casos nuevos, una cifra que, según ha advertido Zuloaga, "acerca" a la comunidad a los "peores datos" que ha registrado desde el inicio de la pandemia (es la segunda más elevada desde que hay registros).

Además, ha informado que, según datos actualizados hasta las 8.00 horas del jueves, el número de hospitalizados asciende hasta los 63, cinco más de los que había a cierre del miércoles. El número de internados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) se mantiene invariable, en cinco.

En estos momentos, en Cantabria hay 5.275 que tiene coronavirus, de las cuales 5.212 están en cuarentena domiciliaria y las 63 restantes hospitalizadas.

La incidencia se sitúa en niveles "máximos", con 559 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días y 303 a 7.

Zuloaga ha señalado que fundamentalmente lo que hace "disparar" los datos es la incidencia que se registra en dos franjas de edad: la del grupo de 20 a 29 años, que se sitúa en los 2.001 casos por cada 100.000 habitantes y la del de 10 a 19, en 1.267.

VACUNACIÓN

El vicepresidente regional ha contrapuesto esta mala evolución de la pandemia en Cantabria con la evolución de la campaña de vacunación, que, según ha dicho, avanza a un "ritmo elevado".

Como hecho reseñable, ha subrayado que Cantabria tiene inmunizada ya a prácticamente la mitad de su población, el 49,6 por ciento, un porcentaje que se eleva al 57,6% si se tiene en cuenta solo al público objetivo que tiene por ahora la campaña (mayores de 16 años).

Además, el 71,6% de los cántabros mayores de esa edad ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Zuloaga ha destacado los avances de la vacunación que están experimentando grupos, como el de 60 a 69 años en la inoculación de la segunda dosis de la vacuna.

Así, el 63,5% de los integrantes de este grupo ya tienen la pauta completa y un 93,3% tiene puesta al menos una dosis.

También, respecto a la semana pasada, ha subido 10 puntos el porcentaje de inmunizados de la franja de 50 a 59 años, que ya tienen al 83,9% con la pauta completa.

Además, se han duplicado las dosis administradas al grupo de edad de 30 a 39, en el que un 27,5% de sus integrantes ya han sido vacunados, de los que un 12,9% tiene ya la pauta completa.

Zuloaga ha señalado que para poder seguir manteniendo este ritmo de vacunación, Cantabria tiene previsto recibir los próximos días entre 25.000 y 30.000 dosis de vacunas de las diferentes patentes.

Se prevé así recibir más de 20.000 dosis de Pfizer, 3.000 de Moderna y aún se está pendiente de conocer el volumen de las de AstraZeneca o Janssen.