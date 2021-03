Cantó afirma que son "muchísimos" en Ciudadanos los que creen que hay que "sumar" con el PP y no con el PSOE

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Toni Cantó, exportavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas que va a colaborar con la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección por el PP, Isabel Díaz Ayuso, en los comicios del 4 de mayo, ha afirmado este jueves que son "muchísimos" en Cs los que creen que hay que "sumar" con el PP y no pactar con un PSOE que "se ha echado al monte".

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Cantó ha explicado que, tras hablar el miércoles con Díaz Ayuso y con el líder de los 'populares', Pablo Casado, su intención es "ayudar" como "independiente" en la campaña electoral "de la forma que sea", tanto si es integrado en la candidatura del PP como fuera de ella.

Considera que Díaz Ayuso y Casado están haciendo algo que él defiende desde hace mucho tiempo y de lo que la formación naranja "se ha apartado", que es "sumar fuerzas" entre ambos partidos. "La contribución que estaba haciendo Ciudadanos junto al PP en toda España, especialmente en la Comunidad de Madrid, Murcia, Andalucía y Castilla y León, es muy buena y me entristeció que eso se rompiera sin razón alguna", ha manifestado.

Aunque desde la dirección de Ciudadanos han insistido en que su deseo es mantener los gobiernos de coalición con el PP, la moción de censura que presentaron junto al PSOE contra su socio en Murcia desencadenó que en Madrid la presidenta autonómica expulsara a Cs del Ejecutivo y convocara elecciones anticipadas.

NO SE SIENTE PARTE DE "NINGUNA OPA" DEL PP CONTRA Cs

Para Cantó, en Madrid es "esencial sumar fuerzas para mantener el Gobierno en manos del centro derecha", conseguir que esta comunidad autónoma "siga siendo el motor económico de España" y preservar la libertad y la prosperidad económica que, a su juicio, estarían en peligro si el PSOE y Podemos llegaran al poder.

Considera que algunos miembros de la Ejecutiva de Ciudadanos "tendrán que explicar por qué ahora, de repente, han cambiado de opinión y creen que el PSOE puede ser un socio en la Comunidad de Madrid". "Yo, desde luego, nunca estaré ahí, yo sigo en el centro", ha añadido.

Tras aclarar que él no se siente "parte de ninguna OPA ni de ningún tipo de operación parecida" de la que Ciudadanos acusa al PP --por los cargos de la formación naranja que se han pasado al otro partido--, Cantó ha asegurado que muchos compañeros suyos --pues sigue afiliado a Cs-- comparten su visión.

"A mí me están escribiendo multitud de compañeros de mi partido e incluso cargos que creen que lo que hay que hacer es esto, que no entienden por qué el partido de repente ha cambiado y que lo que hay que hacer es seguir sumando" en el espacio del "centro derecha", "muchísimos siguen pensando que ese es el camino, y no irse a buscar a un PSOE" que "se ha echado al monte" desde que está liderado por Pedro Sánchez, alejándose del "centro", ha declarado.

HACER "VOTO ÚTIL" PARA QUE AYUSO GOBIERNE CON MAYORÍA ABSOLUTA

A continuación, el exlíder de Cs en la Comunidad Valenciana ha animado a los "votantes moderados asustados por la deriva del sanchismo" a "sumarse al proyecto de Isabel Díaz Ayuso" para que en la Comunidad de Madrid no se suban los impuestos, como imagina que haría la izquierda, y no se aplique "el modelo catalán" que supone "inseguridad jurídica, inseguridad en las calles, las empresas huyendo y destrucción de empleo y riqueza".

Cantó ha apuntado a la posibilidad de que, "por desgracia", el 4 de mayo Ciudadanos no consiga representación en la Asamblea de Madrid y ha hecho un llamamiento al "voto útil" en torno al PP, expresando su deseo de que Díaz Ayuso pueda gobernar con mayoría absoluta.