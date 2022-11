Tres Cantos formaliza su candidatura para ser sede de la Agencia Espacial Española

TRES CANTOS, 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Tres Cantos ha presentado oficialmente, en tiempo y forma, su candidatura para que la ciudad se convierta en sede de la Agencia Espacial Española.

El proyecto denominado 'Big Dipper (Osa Mayor)' contiene todos los criterios aprobados por el Consejo de Ministros y publicados en el Boletín Oficial del Estado, el pasado 5 de octubre.

El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, en una comparecencia en rueda de prensa, ha destacado que la candidatura tricantina cuenta con el informe de la Comunidad de Madrid apoyando su idoneidad, el respaldo de las empresas del sector ubicadas en el municipio y cumple con criterios claves que ha planteado el Gobierno de España para su valoración.

Entre ellos, "un análisis del impacto económico, social e industrial, y las sinergias generadas con ecosistemas de emprendimiento, innovación e investigación".

En los criterios de elección se destaca también que "se valorará que la localidad cuente con acceso a medios de transporte aéreos y terrestres, a poca distancia de un aeropuerto con conexiones a destinos internacionales relacionados con la actividad del personal, un entorno hotelero que permita visitas institucionales, sector empresarial, administrativo, educativo y universitario dinámico en las proximidades para la integración social y desarrollo familiar del personal, empresas relacionadas con el sector aeroespacial, iniciativas públicas que desarrollen un ecosistema empresarial en el sector y grupos de investigación en este campo", todos ellos contemplados en la candidatura de Tres Cantos.

Otro punto importante para la candidatura es la cesión de espacios para la ubicación de la Agencia Espacial Española. El proyecto 'Big Dipper' recoge que el Ayuntamiento ofrece un bien inmueble con capacidad para dar cumplimiento a los requisitos de seguridad personal y de la información.

TRES CANTOS SALE LASTRADO

El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha recordado que el decreto ley que regula la determinación de las sedes públicas estatales, establece que se llevará a cabo a través de un procedimiento objetivo, transparente y competitivo, pero que considera que en estos momentos se está siendo un proceso "discrecional y subjetivo".

Moreno cree que Tres Cantos sale lastrado a este proceso competitivo, porque el Gobierno central ya ha manifestado públicamente que la Agencia Espacial Española no estará en Madrid.

También denuncia que el ejecutivo estatal haya recibido a otras candidaturas, como la de Sevilla, y no a la de Tres Cantos a pesar de que lo solicitaron.

El regidor tricantino ha explicado que no están en contra de la descentralización administrativa ni contra la implantación de medidas que evitan la despoblación, pero cree que la Agencia Espacial Española no es el mejor recurso, "porque no es previsible que genere empleo", y al contrario "va a causar descontento entre los empleados y las empresas si sale de Madrid".

Una vez finalizado el plazo de presentación de candidaturas, la Comisión consultiva elaborará un dictamen que remitirá a la Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico y elevará al Consejo de Ministros.

Será este órgano el que adopte la decisión mediante acuerdo en el plazo máximo de tres meses desde el inicio del procedimiento.