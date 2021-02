Una caravana convocada por el BNG marcha por A Coruña para reclamar el fin de la "estafa" de la AP-9

Néstor Rego avisa de más movilizaciones frente a un Gobierno que "no cumple", porque ahora ya "no hay ninguna razón" para no bajar los peajes

Decenas de coches han respondido a la llamada del BNG para marchar este domingo en caravana por la ciudad de A Coruña y reclamar el fin de la "estafa legalizada" de la AP-9. Con estas movilizaciones, los nacionalistas buscan que se materialice una rebaja de peajes que el Gobierno de España "no está cumpliendo".

Así lo ha explicado el diputado del Bloque en el Congreso, Néstor Rego, en declaraciones a los medios ofrecidas al finalizar la protesta en compañía de la parlamentaria autonómica Mercedes Queixas y el portavoz municipal de la formación, Francisco Jorquera.

La caravana ha partido desde el Campus universitario de Elviña y ha recorrido calles simbólicas de la ciudad herculina como Alfonso Molina y Catro Camiños, hasta llegar a la sede de la Delegación del Gobierno, situada en Praza de Ourense. La movilización está enmarcada en la campaña 'Basta de aldraxe a Galiza', que los nacionalistas prevén hacer llegar a diferentes localidades de la Comunidad.

Tras la protesta, el diputado en el Congreso ha recordado que "no hay ninguna razón" para demorar las prometidas rebajas ahora que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en vigor disponen de una partida de más de 50 millones a tal efecto.

Se trata de una cuestión que, según ha reivindicado Rego, "el BNG consiguió en el acuerdo de investidura" firmado con los socialistas. Este permitió "introducir la necesidad de, por primera vez en 40 años, bajar los peajes de la AP-9".

Y es que, hasta ese mismo momento, "PSOE y PP se alternaron en la discriminación a Galicia también en materia de infraestructuras", hasta "conseguir que la AP-9 fuese un agravio y una estafa legalizada en nuestro país en privatizaciones, en la ampliación de la concesión y en la subida permanente de los peajes".

EL BNG "NO VA A CALLARSE"

Eso sí, el diputado ha advertido que el BNG "no va a callarse" frente a un Gobierno español que "no está cumpliendo", y que "racanea" 50 millones mientras "los gallegos contribuyen a pagar" el rescate de las radiales madrileñas por "más de 4.000 millones de euros".

Asimismo, Rego ha afeado que, mientras el pasado 1 de enero los peajes volvieron a subir, el Estado "privilegia inversiones en el eje mediterráneo" y "todas las autopistas de la generación de la AP-9 empiezan a ser gratuitas".

Por todo ello, ha señalado que los nacionalistas van a "continuar trabajando y movilizando a la sociedad para que, de una vez por todas, esa tendencia cambie".

IMPACTO DE LOS PEAJES EN "LA ECONOMÍA" DE GALICIA

Por su parte, el portavoz del Bloque en el Ayuntamiento de A Coruña, Francisco Jorquera, ha reflexionado sobre la afectación negativa que conlleva sobre "la economía" de Galicia el hecho de tener una de las vías "más caras" de la red estatal.

Junto a esto, Jorquera ha lamentado que el Gobierno central ponga "disculpas de mal pagador para no acometer el acceso ferroviario al puerto exterior de A Coruña" mientras "prioriza" el corredor mediterráneo "en detrimento" del atlántico.

"Un Gobierno que se llena la boca hablando de transición ecológica no deja otra salida a nuestras mercancías que transportarlas en camión y, aún por encima, tenemos que pagar los peajes más caros del Estado", ha resumido.