Cardenete resta importancia a no ir en las listas de Cs al 19J: "Estoy dedicado a la Consejería de Educación"

SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)

El consejero de Educación y Deporte, Manuel Alejandro Cardenete, ha asegurado este miércoles, al respecto de no aparecer en las listas de Ciudadanos (Cs) a las elecciones andaluzas del 19 de junio, que es "una persona ejecutiva" que "siempre ha estado en tareas de gestión y no en la parte política y parlamentaria". "No es algo vocacional ni donde yo me quiera sentir", ha añadido.

Así se ha manifestado Cardenete en Sevilla, donde ha informado sobre las novedades de la oferta de ciclos formativos de Formación Profesional (FP) de cara al próximo curso 2022/23. El consejero ha subrayado que entró en el gobierno "como independiente", señalando que se afilió "por una cuestión puramente ética al estar en un puesto tan clave como el que yo me encontraba", refiriéndose a su anterior cargo como viceconsejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.

"En mi caso se produce un agravante", ha explicado, "yo era viceconsejero con la legislatura terminando, y en la recta final, desgraciadamente por la pérdida del consejero Javier Imbroda he tenido que coger en 24 horas una Consejería entera y dedicarme en cuerpo y alma".

En este sentido, ha añadido que la Consejería de Educación "es enorme" y cuenta con "más de 17.000 millones de presupuesto, 130.000 profesores entre concertada y pública, más de 7.000 centros educativos", y "retos tan importantes como sacar adelante la equiparación salarial o la adaptación a la Lomloe para el curso 2022/23".

Cardenete ha puesto de relieve que se siente "muy honrado" de ser consejero de Andalucía, destacando que "está siendo un sueño". "Creo que la labor que se puede hacer desde esta Consejería es preciosa", ha apostillado.

Preguntado por si va a hacer campaña electoral con Cs, el titular de Educación ha detallado que "el otro día estuve en la presentación de la candidatura del partido en Córdoba", remarcando que "está siendo una locura", ya que "la agenda es muy complicada". "Quiero visitar toda Andalucía, cuanto menos dar una vuelta completa", ha concluido.