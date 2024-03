Los cinco cargos de CPM encarcelados en Melilla recurren el auto de prisión sin fianza tras 12 días en la cárcel

MELILLA, 18 (EUROPA PRESS)

Los cinco cargos de Coalición por Melilla (CPM) que están en la cárcel, desde los días 5 y 6 de marzo, han presentado recurso ante la Audiencia Provincial, a través de sus respectivas defensas, para rechazar los autos decretados por el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla, en los que ordenaban sus respectivos ingresos en prisión sin fianza desde hace casi dos semanas.

Según ha informado a Europa Press fuentes cercanas a los acusados, el ex presidente de Melilla entre 1999 y 2000 y actual presidente de CPM Mustafa Aberchán y los ex consejeros del Gobierno melillense entre junio de 2019 y mayo de 2023 Dunia Almansouri (Hacienda, Empleo y Comercio), Rachid Bussián (Urbanismo, Infraestructuras y Deportes), Hassán Mohatar (Medio Ambiente) y Mohamed Ahmed (Distritos y Juventud) "aguardan" la resolución de la instancia superior sobre el recurso presentado contra el auto de prisión provisional y sin fianza decretado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla.

Asimismo, las citadas fuentes han descartado "por el momento" que se vaya a elevar una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la jueza por el contenido del auto prisión, concretamente la parte en la que apuntaba una mayor probabilidad de fuga "en moto acuática o embarcación" a Marruecos de los encarcelados por su "ascendencia marroquí" y por sus comentarios sobre la "doble nacionalidad" de los españoles de origen bereber.

La única de los seis cargos de CPM a la que se impuso una fianza, en la llamada Operación Santiago Rusadir, fue la ex viceconsejera de Línea Verde Yonaida Sel-lam, quien abandonó el jueves 7 de marzo el Centro Penitenciario de Melilla tras pagar 5.000 euros después de haber sido encarcelada la madrugada del 6 de marzo.

El juzgado de Instrucción número 2 de Melilla ha justificado el ingreso en prisión sin fianza de los exconsejeros del Gobierno de Melilla de CPM por el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, tras subrayar que están acusados de la presunta comisión de delitos como fraude en la contratación, prevaricación, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.

Según el auto al que tuvo acceso Europa Press, la jueza apunta "la gravedad de los hechos señalados, para los que el Código Penal prevé penas de 8 y 6 años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta", algo que indica "supone un acicate" para que los investigados pudieran "eludir la acción de la justicia".

Para tomar su decisión de no imponer fianza, también ha destacado que "existe un evidente riesgo de que el investigado y el resto de consejeros procedan a la destrucción de fuentes de prueba mediante la coacción de personas que pudieran declarar como testigos o investigados".

Este auto, no obstante, ha sido recurrido ante la Audiencia Provincial y la propia juez admite que dichos recursos gozarán de "tramitación preferente", dado que los aludidos están privados de libertad. Concretamente desde el martes 5 de marzo, en la cárcel de Melilla están los ex consejeros Dunia Almansouri, Rachid Bussián y Hassán Mohatar; y desde el miércoles 6 de marzo en la de Granada Mohamed Ahmed y en la de Santander el presidente de CPM y ex presidente de Melilla Mustafa Aberchán.