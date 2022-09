Cargos de Cs encabezados por Arrimadas se concentran en Alsasua en apoyo de Guardia Civil un día antes del 'Ospa Eguna'

La presidenta naranja dice que "los radicales van a hacer mañana una ceremonia asquerosa de incitación al odio"

ALSASUA, 2 (EUROPA PRESS)

Una representación de Ciudadanos, encabezada por su presidenta, Inés Arrimadas, se ha concentrado este viernes en Alsasua para expresar su apoyo a la Guardia Civil un día antes del llamado 'Ospa Eguna', día con el que un grupo de vecinos de Alsasua reclama la expulsión de las Fuerzas de Seguridad del País Vasco y de Navarra.

La concentración ha tenido lugar frente al cuartel de la Guardia Civil y a ella han asistido, entre otros cargos, el coordinador de Ciudadanos Navarra, Carlos Pérez-Nievas; el vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, el diputado Miguel Guitérrez; el concejal de Pamplona Fernando Sesma, así como representantes del partido en Cataluña, País Vasco y Cantabria. También ha acudido a la concentración el escritor y filósofo Fernando Savater.

Los asistentes han portado una pancarta en la que se leía 'Gracias. Eskerrik asko' y el acto se ha desarrollado sin incidentes. Tras concentrarse en silencio, han terminado la concentración con un aplauso y vivas a la Guardia Civil y a España. También han entregado un ramo de flores a la Guardia Civil.

En declaraciones a los medios de comunicación, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se ha mostrado "convencida" de que este acto de agradecimiento y reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "representa a la inmensa mayoría de los españoles".

"Estamos reconociendo y dando gracias a la Guardia Civil, mientras mañana se va a hacer una incitación al odio, un acto, una ceremonia asquerosa de incitación al odio, que es lo que van hacer mañana los radicales, con no solo un Gobierno de Navarra que no actúa y un Gobierno también local que no actúa, sino un Gobierno de España que mira para otro lado. Y no se puede permitir lo que los radicales van a hacer mañana, que es una ceremonia asquerosa de incitación al odio", ha afirmado.

Tras indicar que con el acto de este viernes también se pretende mostrar agradecimiento a la Policía Nacional, a la Policía Foral, "que también es un cuerpo que está recibiendo claras muestras de odio y de rechazo por parte de los radicales", y a otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Arrimadas ha asegurado que "estos son los mejores servidores públicos de España, aquellos que defienden y aquellos que trabajan incluso también por los radicales que les insultan, que les rechazan y que les muestran su odio".

