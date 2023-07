Cargos del PP creen que Feijóo debe ir a la investidura aunque sea fallida pero otros lo rechazan: "Es un desgaste"

En el PP coinciden en que hay que evitar lo que hizo Arrimadas en 2018, que renunció a dialogar con los grupos y a ir a investidura

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Dirigentes del PP consultados por Europa Press consideran que Alberto Núñez Feijóo debe presentarse a la investidura aunque no cuente con los apoyos suficientes y sea fallida. Sin embargo, otras voces del partido discrepan y creen que, si se va a perder la votación, la imagen que queda en la retina es la de que no va a ser presidente, algo que, según alegan, implica "mucho desgaste".

Tras las elecciones del domingo, en las que el PP obtuvo 136 escaños, Feijóo ha defendido que es su "deber" y su "responsabilidad" liderar las conversaciones para intentar formar Gobierno. Y con ese objetivo, informó este lunes ante la Junta Directiva del PP que ha abierto contactos con PNV, UPN, Vox y Coalición Canaria.

Sin embargo, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, telefoneó anoche a Feijóo para trasladarle su negativa a iniciar conversaciones para facilitar su investidura como presidente del Gobierno, una decisión acordada en la Ejecutiva de la formación nacionalista. También CC ha rechazado apoyar una "investidura fantasma" del líder del PP alegando que "no hay ninguna posibilidad de que sea presidente".

Pese a esas primeras declaraciones, y al ser preguntado expresamente por el rechazo al PNV, Feijóo ha quitado importancia a los vetos. "Yo creo que decir que no se tiene apoyo simplemente por haber hablado con algún grupo, me parece una conclusión precipitada", ha asegurado en Santiago, después de participar en los actos con motivo de la festividad de Santiago Apóstol.

En las filas del PP han señalado que han pasado solo dos días tras las elecciones y que en las próximas semanas pueden pasar muchas cosas. "Todo el mundo hace valer sus votos y se hace de rogar. Cada cosa a su tiempo", ha resumido un candidato del PP en las elecciones del 28 de mayo, que ha afeado al PNV que ni siquiera esté dispuesto a sentarse con Feijóo.

CON LA FECHA DE LA INVESTIDURA EMPIEZA A CONTAR EL PLAZO DE DOS MESES

La mayoría de los cargos consultados ha coincidido en que Feijóo debe presentarse a la investidura, aunque no cuente con los votos suficientes para prosperar. "Creo que debería presentarse aunque falle", ha indicado en privado un presidente autonómico. "Tiene el deber de ir aunque pueda no convenirle", ha agregado otro cargo territorial.

"Aunque no tenga el 100% de apoyos va a ir. Eso es lo que interpreto de sus palabras en la Junta Directiva", ha confesado uno de los presentes en la reunión de este lunes. Al término de ese encuentro, el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, defendió públicamente que se presente a esa investidura aunque sea fallida.

En las filas del PP coinciden en que hay que evitar el ejemplo de la que fuera presidenta de Cs, Inés Arrimadas, que ganó las elecciones catalanas celebradas en diciembre de 2017 --las convocó Mariano Rajoy a raíz de la aplicación del artículo 155 de la Constitución--, pero renunció a abrir un proceso de diálogo y a presentarse a la investidura alegando que no tenía apoyos en el Parlamento catalán.

Además, otras fuentes del PP han recordado que con esa investidura empieza a contar el plazo, dado que si en dos meses, desde la primera votación, ningún candidato ha logrado la confianza del Congreso, el Rey disolverá las Cortes y convocará nuevas elecciones generales.

LO DESCARTAN TRAS EL PORTAZO DE PNV Y CC

Sin embargo, otros miembros del PP no comparten que Feijóo deba acudir a la investidura si no tiene apoyos suficientes para ser investido presidente del Gobierno, sobre todo tras el portazo que han dado en las últimas horas PNV y CC.

"Yo no iría porque el 'no' desgasta muchísimo", ha declarado en privado un veterano dirigente 'popular', que ha admitido que su tesis está ahora en minoría dentro del PP pero cree que con el paso de los días cambiará esa percepción. "La foto que quedará es la de que ha perdido la votación y puede parecer que ya no va a ser presidente", ha añadido otro.

Según estas fuentes, Feijóo debe tratar de visibilizar que lleva la iniciativa en la ronda de contactos pero no tiene por qué ir luego al debate de investidura. "Se trata de buscar un término medio, entre Arrimadas y Rajoy", ha recordado uno de los consultados, en alusión a la decisión del entonces candidato del PP de declinar el ofrecimiento del Rey para formar gobierno, tras las generales de diciembre de 2015.

Mariano Rajoy justificó entonces su rechazo alegando que no tenía apoyos suficientes para someterse a la investidura y que no iba a prestarse a que empezara a contar los plazos marcados por la Constitución.

En cualquier caso, fuentes del PP han advertido que es el Rey el que, tras consultar con los representantes de los grupos políticos presentes en el Parlamento, y a través del presidente del Congreso, propone un candidato a la Presidencia del Gobierno. Y habrá que ver si propone a Feijóo o no lo hace, en caso de no tener apoyos. "Si lo propone, irá", ha señalado un parlamentario 'popular'.