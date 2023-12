Cargos que respaldan a la actual dirección se postulan para liderar Podemos en Madrid, Valencia y Cataluña

Isa Serra y Maria Teresa Pérez aspiran a ser nuevas coordinadoras autonómicas

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Diversos cargos alineados con la actual Ejecutiva estatal de Podemos se han postulado ya como aspirantes a liderar las direcciones autonómicas de Madrid, Comunidad Valencia y Cataluña, de cara a las primarias territoriales que desplegará el partido.

El lunes la formación avanzó que iba a lanzar primarias para elegir a los coordinadores autonómicos en ocho comunidades: Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares, Asturias, Canarias y Murcia. Procesos que arrancarán el 26 de diciembre y finalizará el 2 de febrero.

Una medida que ya avanzó la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, el pasado sábado consciente de una debilidad del partido es la implantación territorial y para paliar que en cinco regiones las direcciones estaban descabezadas tras dimisiones (Asturias, Madrid, Valencia, Baleares y Aragón.

MARIA TERESA PÉREZ EN VALENCIA

Por ejemplo, este miércoles la secretaria de Acción Institucional de la formación, María Teresa Pérez, ha anunciado que se presentará al proceso interno para ser coordinadora autonómica de Podemos en la Comunidad Valenciana.

Actualmente la formación morada es fuerza extraparlamentaria tras las últimas elecciones autonómica del 28M, motivo por el cual dimitió la dirección autonómica que lideraba Pilar Lima.

"Yo no me conformo y sé que la gente de Podemos es la gente que no se conforma. Me niego a que se queden las cosas como están o a hacer solo cambios cosméticos", ha apuntado Pérez en un vídeo en redes sociales donde anunciaba su decisión.

ISA SERRA TRATARÁ DE RELANZAR AL PARTIDO EN MADRID

En una tesitura similar, con Podemos fuera de la Asamblea de Madrid, la coportavoz estatal, Isa Serra, avanzó ayer que iba a presentarse para liderar el partido en Madrid y tratar de relanzarlo, dado que ahora está debilitado tras la marcha del excoordinador autonómico Jesús Santos y los excandidatos en los comicios del 28M Alejandra Jacinto y Roberto Sotomayor. De hecho, Santos y Sotomayor dejaron sus cargos con críticas a la deriva de la dirección.

La actual coordinadora autonómica de Podemos en Cataluña, Conchi Abellán, también ha comunicado que piensa a optar a la relección al frente de la dirección autonómica en un contexto de tensión interna y con los 'comunes', como revela la baja de militancia de la líder en el Parlament catalán de En Comú Podem. Jéssica Albiach.

ABELLÁN QUIERE REPETIR EN CATALUÑA EN PLENA TENSIÓN CON LOS 'COMUNES'

Abellán ha respaldado la postura de la dirección estatal, acudiendo por ejemplo a los últimos actos donde Podemos reclamó respeto y autonomía, además de defender la ruptura con Sumar.

Recientemente, un total de 13 miembros de la dirección y la ejecutiva de Podemos Cataluña dimitieron tras ser expedientados por defender en junio la "unidad" con Sumar, momento en el que se debatía sobre si la formación morada se sumaría o no al proyecto liderado por Yolanda Díaz.

También se espera, según apuntan sectores del partido, que el coportavoz y actual coordinador del partido en Murcia, Javier Sánchez Serna, vuelva a optar a la reelección en primarias.