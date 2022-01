Cargos de Unidas Podemos retan a Casado a desplegar sus actos en macrogranjas si defiende este modelo

Echenique carga contra la campaña en redes del PP sobre la ganadería que trata a los votantes como si fueran "niños de cinco años"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Cargos de Unidas Podemos han retado al líder del PP, Pablo Casado, a ser "valiente" y acudir a una macrogranja para protagonizar sus actos si defiende el modelo de estas instalaciones y éstas que no contaminan.

Así lo han trasladado varios dirigentes del espacio confederal al compartir unas declaraciones de Casado tras visitar una explotación ganadera extensiva de vacuno en Navas del Marqués (Ávila). Preguntado por cómo valora las macrogranjas, Casado ha dicho que ahí no las hay.

"En Castilla y León, hay granjas y granjas grandes. No sé si macrogranjas por número de cabezas de ganado, pero ganadería intensiva para ser concretos en el uso del término en el que no se maltrata a los animales y se cumple la estricta normativa nacional y europea", ha subrayado para destacar que no se maltrata a los animales las explotaciones ni contaminan.

El diputado de Unidas Podemos Pedro Honrubia ha reprochado al presidente del PP que "no va a hacerse la foto a una macrogranja ni se atreve a decirlo en un pueblo que ya esté afectado por la contaminación, la destrucción medioambiental y laboral y los malos olores que causan una de esas macrogranjas que no existen y además no contaminan".

"Vamos, valiente", ha espetado el parlamentario de del espacio confederal. El coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, se ha preguntado también por qué no expone su postura "dentro de una macrogranja".

Desde la cuenta oficial de IU han lanzado que todas las "fotos populistas" que se están haciendo dirigentes del PP son en "las granjas extensivas y familiares que defiende" el ministro, Alberto Garzón.

ECHENIQUE SE MOFA DE LA CAMPAÑA EN REDES DEL PP

Mientras, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha criticado la campaña lanzada en redes por los populares, bajo la etiqueta 'Más ganadería, menos comunismo".

En su opinión, con esta acción el PP quiere "tapar" que su candidato a los comicios de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, "puede ser imputado por corrupción", quien además "no se atreve a debatir" con su homólogo en Unidas Podemos, Pablo Fernández, "como personas adultas" sobre el modelo de ganadería.

"Piensan que los votantes de Castilla y León son niños de cinco años", ha recriminado Echenique en redes sociales.

Precisamente Unidas Podemos abre este sábado la precampaña electoral en Castilla y León con el respaldo de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y la bandera de la ganadería sostenible frente al modelo de las macrogranjas.