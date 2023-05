Cari Lapique da la cara por Tamara Falcó ante todo lo que ha salido publicado

MADRID, 26 (CHANCE)

Hace unos días nos encontramos con Cari Lapique en la presentación de la serie dedicada al padrino de su hija, Carla Goyanes, el reconocido periodista José María García, titulada como 'Súper García'. La Socialité atendía a los micrófonos de Europa Press en exclusiva y las preguntas eran obvias: cómo está viviendo su amiga, Isabel Preysler, los preparativos de la boda de su hija.

Cari no dudó ni un solo segundo en defender a Tamara Falcó y arremetió contra la firma 'Sophie Et Voilà' por haber dicho que la Marquesa pretendía un plagio: "en mi vida he oído una tontería, ni parecida". Y es que recordemos que uno de los motivos principales que trascendieron por los que la firma había decidido poner punto y final a su relación laboral con la Marquesa había sido que ésta les exigía 'copiar' un vestido de otra marca.

Además, Lapique argumentó que "yo estoy encantada y sobre todo que una novia vaya a la iglesia y a casarse con el vestido que realmente le hace ilusión y todos hemos ido siempre llenos de periódicos, de recortes y de todo cando te vas a casar no tienes mucha experiencia en trajes de novia".

En cuanto a cómo está viviendo la Preysler los preparativos de la boda de su hija, Cari nos comentó que "imagino que como todas las madres de novias que nos ponemos muy nerviosas, aunque las novias de hoy en día todo lo hacen ellas todo lo deciden ellas, de vez en cuando escuchan algún consejo nuestro".