La cariñosa felicitación de Gloria Camila a Rocío Flores con motivo de su 24 cumpleaños

MADRID, 13 (CHANCE)

Gloria Camila Ortega está de enhorabuena. Y es que acaba de celebrar su primer aniversario de relación con su novio, David, con el que ha recuperado la sonrisa y con el que se la ve más feliz, tranquila y centrada que nunca. La hija de Rocío Jurado y su chico han cenado en un conocido restaurante de la capital y, tras la romántica velada, hemos podido felicitar personalmente a la enamorada pareja.

Una sincera Gloria confiesa, con una sonrisa, que "es nuestro primer año, pero espero que sean muchos más", que han celebrado con "una cena romántica y lo que no se ha visto". Y es que a buen seguro han intercambiado algún detalle especial para no olvidar jamás su primer aniversario.

Además, esta fecha única en su noviazgo coincide con el 24 cumpleaños de su sobrina, Rocío Flores, con quien sigue tan unida como siempre pese a los rumores que aseguraron que se habían distanciado por los celos de Gloria. Nada más lejos de la realidad, ya que la hija de Ortega Cano ha querido aprovechar la presencia de nuestras cámaras para mandar una felicitación especial a la que, además de familia, es una de sus mejores amigas. "Pues espero que en éste año después de Supervivientes, que Supervivientes es un cambio, es un antes y un después, y nada, que espero que siga siendo como es y que muchísimas felicidades y que la quiero, de todas formas ella ya lo sabe", afirma la joven, que adora a Rocío.

Muy cauta, Gloria Camila prefiere sin embargo no pronunciarse acerca de si su sobrina recibirá la llamada de su madre, Rocío Carrasco, con la que hace siete años que no se habla: "Yo ahí no me voy a meter".

¡No te pierdas la reacción de la hija de Rocío Jurado, que por poco atropella a la reportera debido a los nervios al ser preguntada por su hermana!