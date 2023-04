Carla Antonelli, convencida de que todas las fuerzas de izquierda se sumarán antes de diciembre a Sumar

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La exdiputada del PSOE y número cinco de la lista de Más Madrid a la Comunidad de Madrid, Carla Antonelli, se ha mostrado segura de que antes de diciembre todas las fuerzas de izquierda se sumarán bajo el paraguas de Sumar, impulsado por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz.

En declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, Antonelli ha asegurado estar convencida de que Unidas Podemos se unirá finalmente a Sumar. "Al final concurrirán juntos todos todas y todes, esta palabra que parece que molesta, a las elecciones de diciembre con Yolanda Díaz como cabeza de lista y también posiblemente futura presidenta de España", ha indicado.

Antonelli ha desvelado que Más Madrid le ofreció incorporarse a su lista antes de Navidad y ella dió su sí definitivo hacia el 15 de marzo. "No hubo negociación", ha explicado la exdiputada socialista, que ha anunciado que otra formación, aunque no ha querido desvelar cuál, también le puso sobre la mesa una oferta para sumarse a la misma.

"Madrid es mi sitio natural. Yo estoy en Madrid desde hace más de 40 años, Madrid fue la ciudad que me acogió y Madrid es el lugar también donde he estado haciendo políticas durante más de 10 años. ¿Por qué no? Faltaría más cuando se trata de una formación política con la que no tengo absolutamente ninguna cuestión en la que no coincida. Un partido verde, ecologista, feminista, por y para los derechos civiles, además, con un compromiso súper firme con el colectivo trans y las personas LGTBI", ha explicado.

En este sentido, ha agradecido a Más Madrid y su líder, Mónica García, que cuente con ella y ha recalcado que la Madrid se merece "ya esa oportunidad" de convertirse, de la mano de esta formación, en un sitio donde todas y todos tengan cabida y que las diferencias enriquezcan.

Tras subrayar la "acogida y cariño" recibido por parte de la formación de Mónica García, ha destacado "la posibilidad de poder echar abajo una derecha absolutamente rancia" de la Comunidad de Madrid, "que está compitiendo además con la ultraderecha, y que además sin ningún tipo de pudor ya anuncian que van a derogar la Ley Trans".

Antonelli ha explicado que lleva "cauterizando" heridas desde que la entonces vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo lanzó el junio de 2020, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Pedro Zerolo, un "panfleto tranfóbico" y se creó "una corriente de opinión donde estábamos renunciando a todo aquello que habíamos trabajado ferozmente".

"El tiempo y la razón es muy tazuda, ¿eh? Y pondrá a cada sitio en su lugar y se ha demostrado que no han sido miles quienes han ido a cambiar su documentación", ha zanjado.