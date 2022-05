Carla Barber celebra, con una cena romántica, su 32º cumpleaños: "Solo pido seguir siendo igual de feliz"

MADRID, 18 (CHANCE)

Día marcado en rojo en el calendario para Carla Barber. Apenas 15 días después de convertirse en madre por primera vez, la cirujana cumple este miércoles 32 años y, como confiesa, no le puede pedir más a la vida. A pesar de que ella misma ha revelado a través de sus redes sociales - donde comparte su día a día con su millón de seguidores - que debido al maremagnum de emociones y sentimientos que tiene desde que nació su pequeño Bastian no tiene ganas de fiestas, hemos pillado a la canaria celebrando, por adelantado y en muy buena compañía, su cumpleaños.

Aparcando por unas horas su faceta de papás, Carla y su pareja, Joseph, disfrutaron de una cena romántica en uno de los restaurantes más conocidos de la capital, con una celebración tan íntima como especial de la que hemos sido testigos.

A pesar de que la pareja se dejó ver derrochando complicidad durante la cena, al descubrir nuestra presencia, el empresario de origen francés - dispuesto a seguir siendo anónimo a pesar de su relación con una de las mujeres más famosas de nuestro país - abandonaba el restaurante a toda velocidad, dejando sola a Carla 'ante el peligro'.

Agradeciendo nuestras felicitaciones por su 32º cumpleaños y admitiendo que qué mejor manera que celebrarlo que con su amor - "mi chico se esconde para no salir en la cámara" explica, revelando que es un "súper papá" - y con su pequeño Bastián, que la tiene en una nube: "Ay es más lindo, súper bueno. El mejor regalo de mi vida. Se porta genial. No llora, solo come, duerme".

"Estoy súper bien. Mi primer cumple como madre" confiesa, asegurando que aunque no tiene "espíritu" de cumpleaños no puede pedirle más a la vida, "solo seguir siendo igual de feliz, nada más". "Le pido seguir disfrutándola como siempre lo he hecho, siendo feliz con la gente que quiero y con las pequeñas cosas que realmente importan, que es tener el cariño de la gente que me quiere y es importante para mí" añade emocionada.

Completamente recuperada y sin atisbo de tripa solo 15 días después de dar a luz - durante el embarazo solo cogió 3.4 kilogramos, todo sea dicho - Carla nos cuenta que la clave, en su caso, ha sido su genética, además de cuidarse mucho.

Además, la modelo no ha dudado en confesar su alegría por el buen momento personal que vive Diego Matamoros con la influencer Marta Riumbau: "Yo creo que la vida consiste en desearle el bien a los demás y en vivir tu vida al máximo y siendo muy feliz. Siempre me mantengo en esa línea".

