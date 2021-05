Carla Barber desmiente que se haya reconciliado con Diego Matamoros

MADRID, 24 (CHANCE)

Novedades en la relación de Diego Matamoros y Carla Barber. ¿O no? Y es que tras la declaración de amor pública por parte del hijo de Kiko Matamoros a la cirujana confesando que era la única mujer que ocupaba su corazón y la persona a la que más había querido en su vida, los rumores de reconciliación en la pareja comenzaron a sonar con fuerza.

Unos rumores que tomaron cuerpo cuando, encantada con las palabras de su exnovio, la canaria aseguraba ante nuestros micrófonos que hablaría en la intimidad con el influencer acerca de una posible segunda oportunidad en su amor, sin ocultar su sonrisa al escuchar la preciosa declaración de amor de Diego mientras ella celebraba su 31 cumpleaños con su familia en Ibiza.

Este domingo, las historias compartidas simultáneamente por ambos en sus respectivas redes sociales disfrutando de la tarde juntos en casa de Laura Matamoros dieron más peso a estos rumores de reconciliación entre Diego y Carla, que rompieron su noviazgo cuando estaban a punto de celebrar su primer aniversario de amor por motivos que todavía no han trascendido públicamente, pero totalmente enamorados el uno del otro.

Sin embargo, la modelo ha dado al traste con nuestras especulaciones, asegurando sonriente que Diego y ella no se han dado una segunda oportunidad: "No. Somos amigos", ha confesado, desmintiendo una reconciliación que todos dábamos por hecho pero sobre la que la cirujana prefiere no pronunciarse por el momento, consciente de la expectación que despierta cada uno de sus pasos. ¡Dale al play y no te pierdas sus palabras!