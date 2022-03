Carla Barber detalla cómo lleva el embarazo

MADRID, 10 (CHANCE)

Carla Barber está en la recta final de su embarazo y lo cierto es que está como loca de contenta por tener a su primer hijo en sus brazos. La doctora lleva meses compartiendo su vida con su novio, Josep, y nunca antes la habíamos visto tan enamorada como en este momento.

"Estoy muy bien, muy enérgica, con ganas de ver al baby ya, quedan ocho semanas, un poquito menos, pero con muchas ganas" nos confiesa Carla cuando le preguntamos cómo lleva el embarazado y nos asegura que: "A mí se me ha pasado volando, se me han pasado súper rápido. Ha sido el embarazo menos embarazoso, no he tenido síntomas de nada y al final nunca sabes que te puede pasar".

Eso sí, la doctora tiene claro que no se va a parar aquí, ya que: "Yo quiero tener familia numerosa, tres o cuatro más". Carla nos asegura que: "Siempre he querido ser madre y formar una familia, pero no había encontrado la persona adecuada", algo que cambió por completo de la mano de Josep: "Con él lo sentí, tuvo un sentimiento, algo increíble desde el primer momento"... En cuanto a por qué no se lo planteó con Diego Matamoros, Carla no ha querido entrar: "Eso es algo de mi pasado y de mis exparejas no hablo".

Aunque le queden solamente ocho semanas, Carla Barber luce una figura espectacular y ella no duda en bromear con ello: "Podría haberlo llegado en secreto, pero seguro que hubiesen dicho luego que era vientre de alquiler, las malas lenguas ya saben lo que dicen". Tan feliz está que tiene todo pensado, hasta el nombre, que lo dirá cuando nazca su hijo: "El nombre no lo digo hasta que nazca, es un nombre que tengo pensado desde hace tiempo y estábamos de acuerdo los dos".