Carla Barber, embarazada seis meses después del nacimiento de su hijo Bastian

MADRID, 14 (CHANCE)

"Un nuevo amor crece dentro de mí. La familia aumenta y no podemos estar más felices"; con estas palabras, y un divertido y emotivo vídeo con las reacciones de sus seres queridos al enterarse que está embarazada de nuevo tan solo seis meses después del nacimiento de su pequeño Bastian, Carla Barber ha desvelado en redes sociales que está esperando su segundo hijo.

Un notición sobre el que sus seguidores llevaban días especulando después de que la cirujana les confesase que tenía algo muy especial que contarles y que este domingo ha confirmado pletórica, adelantando que será el próximo domingo cuando descubramos, al mismo tiempo que ella, el sexo del nuevo y deseado miembro de la familia: "Llevo un tiempito embarazada y el próximo fin de semana, en el bautizo de Bastian, lo sabremos. Solo lo saben mi madre y mi chico, llevo más de un mes para saberlo y estoy deseándolo" ha explicado visiblemente emocionada.

Un compañer@ de juegos para su pequeño, que nació mediante cesárea el pasado 2 de mayo y cuyo cuidado Carla compagina a la perfección con sus clínicas de estética, que marchan a las mil maravillas. Y es que es innegable que la modelo atraviesa a sus 32 años el momento más dulce de su vida, y a su éxito profesional se une su felicidad con el que confiesa que es el hombre de su vida; un empresario de origen francés llamado Joseph al que conoció en verano de 2021, con el que mantiene una discreta relación y con el que pronto dará la bienvenida a su segundo hijo en común.

Sin embargo, y a pesar de los cientos de mensajes de enhorabuena, la cirujana también ha sido criticada por algunos seguidores, que consideran una "irresponsabilidad" y una "inconsciencia" este embarazo tan solo seis meses después de haber tenido una cesárea, ya que en estos casos lo normal es esperar 18 meses para que el útero esté preparado y no haya riesgo ni para la mamá ni para el bebé. Ataques a los que Carla no ha dudado en responder explicando que está "todo consultado y controlado previamente" con su ginecólogo, que le dijo que "podía quedarse embarazada con total seguridad". "Puedo ser muchas cosas, pero la irresponsabilidad no es una de ellas" ha zanjado.