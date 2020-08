Carla Barber estalla con sus seguidores después de dar un paso más en su relación con Diego Matamoros

MADRID, 4 (CHANCE)

La polémica persigue a Diego Matamoros y a Carla Barber desde que iniciaron, hace dos meses, su apasionado romance. Ajenos a las críticas por la constante exposición pública de su intenso noviazgo, el influencer y la cirujana están cada día más enamorados, y no han dudado en dar un paso más en su relación. Así, la pareja ha decidido hacerse un tatuaje a juego para dejar en su piel constancia de su enamoramiento. Un corazón azul ha sido el motivo elegido para el tatoo, y el antebrazo, el lugar en el que ambos lucen, para siempre, el símbolo de su amor.

Como no, poco después la pareja presumía de nuevo tatoo en sus cuentas de Instagram, acompañando la misma foto de ambos mostrando sus corazones azules, con unas románticas declaraciones de amor. Mientras que Diego publicaba: "Y desde entonces soy porque eres tú. Y desde entonces eres, soy y somos. Y por amor seré, serás y seremos", Carla prefería el siguiente texto: "Si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida". Otra cosa no, pero románticos son un rato largo.

Después de tatuarse, la pareja disfrutó de una íntima comida de la que fuimos testigos. Felices después de sellar su amor con un corazón azul, Diego prefería no pronunciarse sobre la guerra mediática que mantienen su padre, Kiko Matamoros, y la novia de éste, Marta López, con Makoke y Anita Matamoros. El influencer se mantiene en un "no comento nada" para no echar más leña al fuego a una batalla que cada vez tiene menos visos de solucionarse.

Si queréis ver las imágenes de Carla y Diego después de hacerse el mismo tatuaje, ¡no os perdáis el siguiente vídeo!

Sin embargo, no todo es felicidad en la relación de la cirujana y el influencer. Y es que Carla, harta de que acusen a Diego de ser un mantenido y no trabajar, estallaba poco después en sus redes sociales. Muy enfadada, la canaria aseguraba que se considera "una afortunada" por haber "encontrado a esta persona maravillosa" y defendía públicamente a su novio: "Diego tiene su trabajo, su dinero y muchas veces es él quien me invita a mi. Pero en el caso de que no fuera así, si me diera la gana de invitarle absolutamente a todo,la gente no tiene por qué criticarlo. Estoy harta".

Finalmente, y por si todavía quedase alguna duda, Carla ha hecho una preciosa declaración de amor a su chico: "Soy muy feliz. Diego es una persona estupenda, maravillosa, generoso, amable, caballeroso, inteligente, divertido, me cuida muchísimo, se preocupa por mi... A todos los que dicen que vamos muy rápido, creo que en el amor el tiempo no existe. No sé que puede pasar. Puede que no estemos juntos dentro de un tiempo, pero no pasaría nada. Estoy viviendo esto con la intensidad que me gusta vivir las cosas y ojalá sea para toda la vida".