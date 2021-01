Carla Barber, en el hospital tras sufrir un accidente esquiando

MADRID, 12 (CHANCE)

Carla Barber y Diego Matamoros han iniciado 2021 de la mejor manera posible. Y es que la enamorada pareja ha pasado unos días de ensueño en Baqueira Beret disfrutando de una de sus grandes pasiones, el esquí. A causa del temporal "Filomena", y ante la imposibilidad de regresar a Madrid, la cirujana y el influencer alargaban su estancia en la nieve si imaginarse que, este retraso en su vuelta a la rutina, les traería fatales consecuencias. Por lo menos a la canaria.

Y es que, como la propia Carla ha desvelado a través de sus redes sociales, ayer antes de regresar a la capital sufrió un "accidente en pista" y se "rompió la tibia", por lo que ahora mismo se encuentra con el hueso fracturado en un hospital madrileño, donde "esta tarde será operada de la pierna". Muy sincera, la nuera de Kiko Matamoros admitía que "me ha dolido una barbaridad pero gracias a dios estoy bien". "Nunca me había dolido algo durante tanto tiempo", ha confesado la cirujana mostrando el impactante aspecto de su pierna - muy hinchada y amoratada - tras la aparatosa caída.

Muy positiva, Carla ha contado a sus seguidores que "si todo va bien, en un par de días podré volver a casa. Estoy animada y con ganas de recuperarme pronto". "Lamentablemente no podré trabajar en unas semanas", continuaba, "pero volveré con más ganas que nunca, tengo muchas novedades y cositas que contaros".

Diego, que se ha convertido en el principal apoyo de la canaria en estos complicados momentos, ha querido dedicar unas palabras de ánimo a su novia en su cuenta de Instagram. "No todo siempre es maravilloso, pero para eso está la gente que te quiere. Para apoyarte, quererte, divertirte cuando pongas cara seta, el mundo colapse por el frío en los pies, para que los momentos de dolor se conviertan en sonrisa, la soledad desaparezca, que los malos momentos se conviertan en aprendizajes y sepas afrontarlos de la mejor forma posible. ¿Por qué nos caemos @Carlabarber? Para aprender a levantarnos. Te quiero". Un precioso mensaje acompañado por una fotografía de ambos besándose, que Carla no ha tardado en replicar, agradeciendo al influencer que le cuide y le apoye "con ese humor que consigue que todo lo malo se olvide".

Sin duda, esperan días duros a Carla a causa de su molesta y dolorosa rotura, pero no dudamos que Diego se convertirá en el mejor enfermero y no la dejará ni a sol ni a sombra durante las semanas que dure su recuperación. Y es que la pareja, después de superar un bache el pasado mes de septiembre, atraviesa por uno de sus momentos más dulces y recientemente no descartaban la posibilidad de convertirse en padres en este 2021 que, por desgracia, no ha empezado de la mejor manera posible para la cirujana.