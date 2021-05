Carla Barber y Laura Matamoros celebran juntas las buenas noticias en la familia

MADRID, 20 (CHANCE)

Con muchas cosas que celebrar en la familia, Laura Matamoros y Carla Barber demuestran una vez más que entre ellas sigue habiendo una gran relación de amistad que ya existía antes de la relación entre la cirujana y Diego Matamoros y que en nada ha cambiado a pesar de la ruptura de la pareja a punto de celebrar su primer año de amor. Tan solo unas horas después del 31 cumpleaños de la modelo, ambas se dieron cita en la terraza de moda de la ciudad para ponerse al día y sobre todo compartir confidencias sobre sus vidas.

Con algunos problemas de aforo a la hora de entrar por lo que tuvieron que esperar algunos minutos fuera, las dos amigas compartieron risas y charla de lo más relajadas demostrando, que a pesar de lo que ha podido pasar entre Carla y Diego, ellas "siempre" serán "cuñadas", como afirma sonriente la hija de Kiko Matamoros.

Mientras que Laura ha decidido darse una nueva oportunidad con Benji Aparicio con el que espera a su segundo hijo, los rumores de una posible reconciliación entre Carla y Diego no dejan de sucederse ya que el joven le dejó una felicitación de los más especial a través de redes sociales, además de confesar públicamente que la canaria es la única mujer que ocupa su corazón y que espera que esté presente siempre en su vida porque es maravillosa y la persona a la que más quiere del mundo.

Intentando ser discreta con el tema de una posible reconciliación, Carla ha reconocido que Diego es una persona muy importante para ella: "Él siempre ha sido un caballero y es una persona maravillosamente estupenda" pero no ha querido responder a su declaración pública de amor: "Lo que tenga que decirle, se lo diré en privado", asegura. En cuanto a cómo se ha tomado la familia la noticia de la separación, explica: "Mi familia me quiere ver bien, siempre respetan todo lo que crea, considere y decida, ya está y con esto no he dicho nada que luego sacáis todo de contexto".

Una reconciliación sobre la que Laura prefiere mostrarse discreta, confesando que "yo deseo lo mejor para los dos". Feliz por su embarazo, la influencer explicó cómo se ha tomado su hijo Matías la llegada de un nuevo bebé a la familia: "Pobre, la verdad es que el no entiende muy bien las cosas, todas estamos muy ilusionados, todos muy bien". Sobre cómo se lo ha tomado el resto de personas que tiene a su lado, confiesa: "Como todos mis íntimos y mis amigas, se han alegrado mucho".

Ambas con un look de lo más primaveral, lucieron unos estilismos en los que combinaron algunas de las tendencias estrella de esta temporada. Mientras que Laura apostó por bermudas vaqueras, chaqueta a juego y botines en negro, Carla eligió mini vestido en color negro con botas estilo 'cowboy' y sombrero.