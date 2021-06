Carla Barber nos habla de su 'no relación' con Diego Matamoros

MADRID, 27 (CHANCE)

Mucho se ha hablado durante estos últimos meses sobre lo que ha sucedido entre Diego Matamoros y Carla Barber, pero poco sabemos. Y es que siempre que hemos tenido ocasión de preguntarle a alguno de los dos por su relación, nos han confesado que se quieren mucho, pero que de momento no pueden estar juntos... Un 'standby' que ya se alarga demasiado y que desata todas las alarmas.

En esta ocasión hemos podido hablar con Carla Barber y nos ha explicado que: "A Diego le voy a querer siempre", pero ¡atención! porque la doctora nos ha negado que haya vuelto con él y por sus palabras entendemos que no van a volver: "Le voy a ayudar siempre, que es lo que he intentado desde que le conozco, pero a veces las cosas no salen como un espera o pensaba y ya está".

Lo cierto es que nos causa tristeza saber que esa relación, idílica a ojos de todos los fans, está más bien rota y no precisamente porque no se quieran, ya que ambos siempre han asegurado que se aman, pero eso parece que no es suficiente.

En cuanto a las críticas que ha recibido por una youtuber que estuvo en su clínica, Carla asegura que: "No me hace falta defenderme, mi trabajo habla por sí solo y mi trayectoria también. Siempre habrá críticas, uno no puede hacer bien las cosas siempre, a lo mejor ese día la cosa no estuvo como tenía que estar. Yo le invito a volver y estaremos encantados de atenderla".