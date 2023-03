Carla Barber, primeras palabras tras su ruptura con Joseph y sus apasionados besos con Carlos Rubí

MADRID, 23 (CHANCE)

Después de semanas de intensos rumores, Carla Barber confirmaba el pasado 9 de marzo con un sincero mensaje publicado en sus redes sociales su ruptura con su pareja, Joseph, después de año y medio de relación y dos hijos -el pequeño, Romeo, nacerá en mayo- en común: "Hace unos meses tomé la decisión más difícil de mi vida y puse fin a la relación sentimental en la que me encontraba. Lo hice pensando en todo momento en mis hijos y en su bienestar y además en mi salud en el momento tan importante en el que me encuentro". "Joseph y yo mantendremos siempre una relación respetuosa y centrada en el bienestar de nuestros hijos gracias al cariño que nos profesamos y el amor que nos une y nos unirá siempre a ellos. Pedimos respeto para nosotros y nuestras familias. El amor es y será una constante en nuestras vidas", aseguraba.

Unas declaraciones que ampliaba en una exclusiva concedida a la revista ¡Hola! en la que confesaba, muy decepcionada, que Joseph "no es quien yo pensaba que era, no es como me esperaba". "Ha sido muy difícil y lo sigue siendo, pero cuando ves que alguien no está a la altura de las situaciones, no queda más remedio que tomar una decisión, por mucho que te duela. Sé que he hecho las cosas bien. He sido muy generosa y él lo sabe, no me puede recriminar absolutamente nada" añadía, muy segura del paso que ha dado a punto de convertirse en madre por segunda vez.

Poco después la revista Lecturas publicaba unas sorprendentes imágenes de Carla besándose apasionadamente en la puerta de su casa con un atractivo cirujano bilbaíno de 38 años llamado Carlos Rubí, lo que parecía indicar que la ex de Diego Matamoros habría rehecho su vida privada en tiempo récord.

Algo que la protagonista de las instantáneas desmentía rotundamente a ¡Hola!, asegurando que "estoy soltera. No tengo ninguna nueva ilusión ni relación. Carlos no es mi novio". "Su hermana es amiga mía y nos conocimos hace un par de semanas cuando invité a su familia a comer a mi casa. Lugar en el que, por cierto, se han tomado las fotos, por lo que es ilegal porque es dentro de la finca" aclaraba visiblemente molesta tras esta 'pillada'.

Ahora, Carla ha reaparecido en la estación de Atocha de Madrid tras unos días de rélax con su hijo Bastián -que pronto cumplirá un año- en el sur de España y, con una sonrisa, se ha pronunciado por primera vez tanto sobre su separación de Joseph como sobre los rumores de que mantiene una relación con Carlos Rubí: "Estamos todos súper bien" ha confesado, incluyendo en ese "todos" al padre de sus hijos.

"Todos súper bien, chicos, muchas gracias por preocuparos, estamos todos genial y fenomenalmente ¿Verdad, mi amor?" ha insistido cuando le hemos preguntado por su nueva ilusión amorosa, echando balones fuera y evitando entrar en explicaciones sobre qué tipo de relación tiene con el cirujano con el que ha sido vista besándose a las puertas de su palacete.

"Yo siempre estoy feliz. Siempre voy a decir lo mismo y es que estoy muy bien y todos estamos muy bien" ha zanjado, dejando en el aire si se ha planteado dar una segunda oportunidad a Joseph: "No tengo nada que decir ni ahora, ni después, ni en ningún momento, siempre lo mismo estoy muy bien y muy feliz. Adiós chicos".