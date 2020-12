Carla Barber se pronuncia por primera vez tras la detención de sus atracadores

MADRID, 11 (CHANCE)

Muchos de nosotros recordamos que el pasado mes de septiembre Carla Barber sufría un robo cuando regresaba a su casa de noche. La pareja de Diego Matamoros utilizó las redes sociales para exponer públicamente lo que le había pasado, ya que a pesar del susto que se llevó, le robaron propiedades valoradas en casi 50.000 euros.

Esta mañana se ha publicado la detención de esta organización criminal de origen magrebí, los mismos que atracaron a la pareja de Diego Matamoros. Una noticia que ha llegado hasta Carla Barber y se ha alegrado enormemente que se haya dado con las personas que la dieron ese tremendo susto.

Por eso, Carla Barber ha utilizado las redes sociales de nuevo para expresar su alegría y mandar un mensaje a todas aquellas personas que no la creyeron desde un principio: "Es un viernes muy especial, han detenido la banda responsable del robo que sufrí. He hablado al respecto hoy en la radio y bueno, no tengo muchas cosas que decir porque hasta que no termine el juicio no voy a hablar sobre el tema. Quiero dar las gracias a todas las personas que me han apoyado y también, a aquellas personas que pusieron en duda mi historia y se atrevieron a decir que me lo estaba inventando, que mejor la próxima vez se estén calladitos"