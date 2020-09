Carla Barber reaparece tras su brutal agresión para lanzar una llamada de auxilio tras las críticas de sus haters

MADRID, 22 (CHANCE)

El viernes pasado Carla Barber relataba cómo la noche anterior había sufrido una agresión por parte de dos ladrones que la abordaron en su portal cuando regresaba a casa por la noche. Después de haberse quedado inconsciente durante más de un minuto tras sufrir la agresión del "Mataleón", la cirujana sacaba fuerzas de flaqueza para perseguir a sus atracadores - que le quitaron pertenencias valoradas en cerca de 50.000 euros - y memorizar la matrícula del coche en el que huyeron. La novia de Diego Matamoros hacía pública esta brutal experiencia para intentar capturar a los cacos, pero el resultado no ha sido el esperado.

Y es que las críticas de sus haters, sumamente crueles con Carla tras sufrir una brutal agresión que a todos nos dejaría marcados de por vida, han hecho que la cirujana no pueda más y estalle con unos desgarradores mensajes en su cuenta de Instagram: "Gracias por los miles de mensajes que he recbido. Siento no poder contestar personalmente a [email protected] y cada uno de [email protected] Estoy bien, en Canarias, arropada por mi familia y [email protected] No he dejado de trabajar un solo día a pesar de lo sucedido. La vida continúa. A pesar de lo acontecido, no sé qué es peor: 1/ Que me asaltaran, agredieran físicamente (pudiendo haber perdido la vida si la maniobra hbiera salido mal...) y robaran. 2/ Que haya personas que pongan en duda que la historia que he contado no es real y puedo ser capaz de inventármelo. 3/ Que puedan existir personas en este mundo que SE ALEGREN por lo que me ha sucedido y encima sean capaces de escribir de forma pública o privada en una red social como esta: "que se joda" o "que se aguante" // "eso le pasa por enseñar lo que tiene". Es muy triste que esto pueda ser verdad: los ataques públicos, las ofensas constantes, las faltas de respeto, los insultos que recibo a diario... la alegría por el mal ajeno. Me considero una AFORTUNADA. Gracias a Dios, a mi familia, a mis amigos, a mi carácter fuerte, a mi trabajo y la forma positiva que tengo de afrontar la vida, todo lo anterior son simples anécdotas y toda esa gente genera en mí una enorme LÁSTIMA. Llegará el día en que os pueda contar con detalle la infinidad de ataques diarios que recibo,llegará el moento en el que podáis ver cuánta gente intenta hacerme daño sin motivo aparente más que la envidia. Hasta entonces, sólo puedo daros las GRACIAS DE TODO CORAZÓN por cada mensaje de CARIÑO, AMOR Y APOYO, que son la INMENSISIMA MAYORÍA".

A continuación, Carla ha compartido diferentes noticias de influencers que se quitaron la vida por las críticas y ataques de sus haters. Sin duda, una llamada de auxilio por parte de la novia de Diego Matamoros tras los demoledores comentarios de sus detractores alegrándose de su desgracia.