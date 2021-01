Carla Barber recuerda a su abuela con unas tiernas palabras

MADRID, 21 (CHANCE)

De todos es sabido que los abuelos deberían ser eternos, pero también sabemos que es ley de vida despedir a nuestros mayores y seguir nuestro camino, por muy duro que sea. Hoy, Carla Barber ha utilizado sus redes sociales para acordarse de su abuela, a la que echa mucho de menos y a la que le hubiese encantado ver los triunfos que ha conseguido.

Con este texto ha recordado Carla Barber a su abuela y lo cierto es que nos ha enternecido bastante: "Abueli Ojalá estuvieras aquí. Ojalá pudiera haber compartido contigo los sueños que he conseguido cumplir. Ojalá fuese posible volver a abrazarte, conversar largo y tendido para contarte todo lo que he pasado hasta llegar aquí. Sé que estás ahí, que me cuidas y me proteges, pero... Te echo de menos cada día, no me olvido nunca de ti ?? Te admiro, te quiero y agradezco que sigas acompañándome. Te siento a mi lado aunque no pueda verte. Siempre contigo, tu cenicienta".

Un testimonio que nos ha hecho ver el lado humano de la pareja de Diego Matamoros que no suele abrir su corazón en redes sociales, pero en esta ocasión era necesario acordarse de la persona que se entregó a ella. Lo cierto es que Carla ha escrito un texto que le ha salido del corazón y con el que refleja muy bien el sentimiento tan grande que sigue teniendo hacia su abuela.