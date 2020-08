Carla Barber saca las uñas por Diego y Kiko Matamoros ante los que aseguran que son adictos a los retoques

MADRID, 19 (CHANCE)

Recientemente, diferentes personas y medios de comunicación se han hecho eco de los evidentes cambios físicos que han sufrido los Matamoros - Diego y Kiko - a golpe de bisturí. Y es que tanto el padre como el hijo se han convertido en aficionados a los retoques estéticos para lucir más atractivos que nunca. La sombra de la adicción a las clínicas estéticas planea sobre ambos, con un físico cada vez más cambiado. Sin embargo, Carla Barber, cirujana plástica y novia de Diego, ha salido en defensa de su chico y de su suegro.

- CHANCE: Hola Carla, buenas noches, ¿Qué tal estás? Esta noche no te acompaña Diego, no toca noche de pareja.

- CARLA: No, no,no.

- CH: hemos visto el nuevo tatuaje que compartís

- CARLA: Sí muy bonito. Mira (lo enseña)

- CH: ¿Por qué un corazón? es algo vuestro muy especial que os identifica

- CARLA: Es algo nuestro muy especial. Muy especial.

- CH: ¿Cómo se encuentra Kiko?

- CARLA: Muy bien, mucho mejor.

- CH: ¿Qué opinas de la gente que comenta que son adictos tanto Kiko como Diego a hacerse cambios estéticos?

- CARLA: Ya quisieran ellos.

- CH: Como los haces tu te parecen que están guapísimos ¿no?

- CARLA: No porque los haga yo porque los retoques estéticos siempre van bien.

- CH: ¿Te parece que está mas guapo Diego? hay gente que dice que está irreconocible

- CARLA: Está guapísimo pero yo no le he hecho nada. He de decir.

- CH: Al padre sí, e incluso a Marta

- CARLA: a su padre sí y a Marta también.

- CH: ¿Qué tal le han quedado los glúteos?

- CARLA: ¿A Diego? eso no lo sé, no se lo he hecho yo.

- CH: Pero se los habrás visto

- CARLA: Siempre los ha tenido genial.