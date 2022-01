Carla Barber vive uno de los momentos más especiales de su vida

MADRID, 23 (CHANCE)

Desde que rompió su relación con Diego Matamoros, poco hemos vuelto a saber de ella y lo cierto es que cuando estaba con el hijo del colaborador de televisión tampoco utilizaba los medios de comunicación para hablar de su vida privada. Ahora, está felizmente enamorada y esperando su primer hijo... algo que le llena de ilusión y que ha compartido con todos sus seguidores por redes sociales.

Las cámaras de Carla Barber la pillaban y cómo no podía ser de otra manera le preguntamos por las imágenes de Iñaki Urdangarin con su nueva amiga y nos confesaba que no estaba al tanto de la polémica relación entre Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia: "no sé lo que pasa con la Infanta Cristina".

Dice estar muy ocupada con el trabajo como para enterarse de las noticias pero asegura que no va a hacer ninguna declaración al respecto: "Ni idea. Como estoy todo el día trabajando u organizando la vida, no he visto nada. Pero bueno, tampoco voy a dar ninguna declaración al respecto".

La médico y modelo española anunciaba recientemente su primer embarazo y asegura que va todo bien: "súper bien todo, de momento, va súper bien". Su primer hijo será fruto de la relación con Joseph y está muy contenta del momento que están viviendo juntos: "Muy, muy feliz va todo bien, chicos". Carla Barber paseaba al perro por las calles de Madrid y prefería no hacer declaraciones sobre el parto: "no voy a dar ninguna declaración, gracias".