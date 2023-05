Carla Goyanes asegura que ha sido testigo del amor que se profesan Tamara Falcó e Íñigo Onieva

MADRID, 27 (CHANCE)

Hace unos días nos encontramos con Cari Lapique en la presentación de la serie dedicada al padrino de su hija, Carla Goyanes, el reconocido periodista José María García, titulada como 'Súper García'. Allí defendía públicamente a Tamara Falcó de las críticas que había recibido estos días y aseguraba que el argumento que dio la firma con la que había trabajado era una absoluta tontería.

En el mismo evento pudimos estar también con su hija, Carla, que nos desveló que conoció a Íñigo Onieva en la boda de Lucía Domínguez Vega-Penichet "me pareció encantador, muy simpático, estuvo más al lado de Jorge que mío". Pese a ello, explica que se mantiene al margen de opinar en torno a los problemas de infidelidad que ha superado la pareja formada por Tamara y el relaciones pública "yo no me meto en esas cosas, pero mucho amor se ve, es lo importante".

Aunque sí que nos confirma que durante el enlace pudo apreciar el amor que se tienen "lo ví, lo ví", Carla nos ha desvelado que no tiene una relación estrecha con Tamara como para hablar de su amor por Íñigo: "yo a Tamara la conozco menos que mi madre a la suya sí que son buenas amigas".

Eso sí, a Carla le parece genial que tanto Tamara como Isabel Preysler tengan sus vestidos para la boda, y que sean de la firma Carolina Herrera: "me alegro muchísimo por ellas, seguro que están guapísimas que disfruten muchísimo". Por último, Goyanes nos comentaba que si a ella le pasa lo que le ha pasado a la Marquesa con el vestido "me desmayo, pero Tamara es una chica de recursos y en 5 minutos ha organizado, no pasa nada".