Carla Vall i Duran nos desvela las últimas novedades sobre el caso de María León

MADRID, 22 (CHANCE)

Este miércoles 22 de febrero han declarado tres investigados por delitos de resistencia y atentado a la autoridad en el Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla en relación con el caso protagonizado por María León el pasado 1 de octubre de 2022. Los tres han asegurado que no vieron la presunta agresión de la actriz a un agente de la autoridad y también han desmentido que ellos se opusieran a la detención de la actriz.

Europa Press ha podido hablar con Carla Vall i Duran, abogada de María León, y nos ha dejado claro que su clienta no agredió a ningún policía: "lo negamos rotundamente. María León jamás ha agredido a un agente de la autoridad" y además, asegura que los testigos de la pelea pudieron malinterpretar el incidente: "es que quizás no miente nadie, quizás es una percepción sesgada porque ahí había mucha gente y quizás hay una confusión, pero en todo caso me repito, María León jamás agrediría a un agente policial".

Carla Vall salía del juzgado junto al abogado José Antonio Sires asegurando que lo único que quiere María es que se haga justicia: "el objetivo principal no es recuperar el buen nombre porque yo creo que sí que lo tiene y lo ha mantenido en todo momento, sino que lo que queremos es que se haga justicia y que se pueda mostrar la verdad de los hechos".

En cuanto a cómo ha ido la vista, Carla ha asegurado que "estamos muy contentos con las declaraciones de los investigados y la testigo que han declarado hoy en sede judicial porque hemos desmentido mayormente el atestado policial. Se ha confirmado que hubo un exceso e incluso en los vídeos que va a aportar hoy la testigo que ha dicho que tenía de ese día. Además, le vemos todo el sentido del mundo a la denuncia presentada en su día porque este exceso policial no solo se produjo contra María sino que los propios investigados han dicho hoy que también sufrieron agresiones por parte de los agentes y por lo tanto la situación no es la que dijeron en un primer momento los policías".

La abogada también aclara que ocurrió con el vídeo que desestimó en un primer momento la jueza: "lo que se desestimó en un primer momento fue la denuncia. Se interpuso un recurso de reforma que también se desestimó y ahora mismo se encuentra en proceso de apelación lo cual quiere decir que todavía estamos pendientes de si las partes impugnan este recurso y si la audiencia se pronuncia en el mismo sentido o bien decide que se debe investigar esta denuncia".

Sobre cómo se encuentra la actriz, Carla nos ha confirmado que "está tranquila porque sabe que es inocente, sabe que los hechos que se le imputan no son como sucedieron ni mucho menos" y además, ha vuelto a asegurar que ella "jamás agrediría a ningún agente de la autoridad y por lo tanto está esperanzada en que la justicia le dé la oportunidad de poderse defender".