Carla Vigo desmiente que haya firmado un contrato de confidencialidad con la Familia Real

MADRID, 3 (CHANCE)

Carla Vigo sigue volcada plenamente en sus estudios de interpretación. Y una vez más, la sobrina de la Reina Letizia reaparece en los escenarios de la mano de Rafael Amargo.

La joven actriz asegura estar muy "contenta" de poder volver a trabajar con el director. Además, nos confiesa que se pone nerviosa al salir al escenario: "Soy muy perfeccionista y si no lo hago como yo quiero luego voy a mi casa pensando que lo he hecho súper mal. Me pongo nerviosa cuando estoy a punto de salir y en el escenario se me pasa".

Muchos son los rumores que circulan acerca de la relación de la sobrina de la Reina Letizia con la Familia Real, incluso se ha llegado a decir que la joven no hablaría de su familia por un contrato de confidencialidad. Desde que murió su madre, la joven sigue manteniendo el contacto con su tía, pero no una estrecha relación.

Ella misma lo ha querido desmentir, asegurando que si no habla de su familia es porque ella no quiere: "No, simplemente que a mí no me apetece. Es una decisión mía".

Por el momento, Carla no espera la visita de su tía Letizia en el teatro, aunque su abuela, Paloma Rocasolano, le anima plenamente en su trabajo y podría ir a verla: "Si, a lo mejor viene también, no lo sé".