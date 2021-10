Carla Vigo habla del acoso en redes sociales

MADRID, 10 (CHANCE)

La exposición de Carla Vigo, sobrina de la Reina Letizia, en los medios de comunicación no ha sentado bien a todos sus más allegados, de hecho siempre se ha hablado de una posible desobediencia a los más cercanos en cuanto a decir qué cosas. La joven, volcada en convertirse en lo que siempre ha soñado y en lo que asegura, es su vocación, ser actriz, ha celebrado su cumpleaños y lo ha hecho por todo lo alto.

Carla Vigo ha celebrado su cumpleaños con sus amigos y se ha dejado ver de lo más feliz. Hemos hablado con ella y nos ha confesado que el año pasado estaba en Alemania y no estaba contenta con lo que hacía y ahora sí. Carla, que está estudiando arte dramático, sueña con triunfar en el mundo del espectáculo y asegura que se está preparando para ello.

La exposición en las redes sociales le está causando muchos problemas: "a veces he sentido acoso y está demasiado normalizado. Para hacerme daño hablan mal de mi madre, eso no lo paso. A mí nadie me ha mandado un mensaje diciéndome eso. Aunque lo hiciesen es normal, es mi familia y es normal que se preocupen, pero no lo han hecho".

Carla nos ha contado que tiene buena relación con su tía y sus primas y que ya ha conocido al novio de su abuela, Paloma Rocasolano, es muy majo y a su nueva prima, hija de su tía Telma Ortiz, es muy guapa. No cabe duda de que la joven tiene una relación muy fluida con su familia y está al tanto de lo que ocurre en sus vidas.