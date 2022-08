Carla Vigo habla alto y claro sobre el amor que le dio su madre

MADRID, 27 (CHANCE)

Son muchas las ocasiones en las que Carla Vigo sale en defensa de los comentarios tan crueles que los haters vuelcan sobre sus perfiles en redes sociales. En esta ocasión, la sobrina de la Reina Letizia ha hablado alto y claro sobre la relación que tuvo con su madre, Erika Ortiz, ya que un anónimo ha asegurado que está falta de cariño y amor porque su madre no se lo dio.

"Os vengo a hablar de varias cosas porque creo que se han pasado muchísimo" comenzaba diciendo una Carla Vigo afectada. Sin saber qué estaba ocurriendo, la joven se mostraba de lo más sincera y segundos más tardes explicaba que había recibido un comentario de un hater que cuestionaba el amor que le dio su madre cuando esta era pequeña.

"Qué amor me va a dar si viví cinco años y cuatro meses, lo que pudo me lo dio lo mejor que supo y súper bien" ha asegurado la actriz y además ha pedido por favor que no le vuelvan a hacer este tipo de comentarios, ya que son dolorosos. Y es que no es la primera vez que Carla tiene que hacer frente a este tipo de acusaciones públicas sobre su familia, pero siempre ha sacado su carácter para defenderse de todos sus haters.

"No me da la gana que hables así de mi madre, la próxima vez que alguien comente algo así, por favor, pensároslo muy bien porque puede ser algo que haga mucho daño a la persona que se lo decís" terminaba diciendo la joven bastante afligida.